Serata antitruffa a Mandello per tutelare i cittadini più anziani

L’appuntamento è per il 16 Maggio alle 20.30 presso la Sala Civica

Interverranno alte cariche dei Carabinieri del nucleo di Olginate

MANDELLO DEL LARIO – Nella provincia di Lecco sono sempre di più le truffe a danno di cittadini anziani e non sempre è facile riconoscerle. Per questo motivo il Consigliere Comunale Igor Amadori ha organizzato, in collaborazione con Sergio Gatti, Assessore alla Sicurezza e polizia locale di Mandello, e i Carabinieri di Olginate una serata informativa riguardo alle metodologie della truffa e alle varie strategie di difesa.

Durante la conferenza, che sarà ospitata presso la Sala Civica di Mandello in Via Dante Venerdì 16 Maggio alle 20.30, interverranno il Luogotenente Paolo Chiandotto, il Luogotenente con Carica Speciale Giuseppe Carbone e il Brigadiere Capo Gianfranco Frizzera, rispettivamente Presidente, Segretario e Consigliere dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Olginate.

Afferma Amadori: “Siamo coscienti che questa iniziativa non risolva tutti i problemi, però è un aiuto che l’amministrazione comunale vuole dare ai cittadini. Ci auguriamo una forte presenza di mandellesi per poter così divulgare il più possibile i giusti comportamenti di prevenzione oltre al fatto di contattare sempre le autorità competenti, chiamando il 112 e la Polizia Locale, in quanto i truffatori sono sicuramente in zona”.