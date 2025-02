Servizio Civile, Calolzio proroga al 27 febbraio i termini per la presentazione delle domande

Il Comune di Calolziocorte promuove la possibilità di svolgere un anno di servizio civile volontario nell’ambito delle proprie attività sociali a beneficio di 4 persone

Una scelta rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti che intendono vivere un’esperienza di cittadinanza attiva

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito del programma di intervento in co-paternariato tra la Provincia di Lecco e la Caritas Italiana, il Comune di Calolziocorte attiverà sul proprio territorio il programma “Dare anima all’azione-Lombardia” attraverso il progetto “Vivere senza limiti” che prevede due volontari in supporto alle attività del servizio anziani e due volontari in supporto alle attività del Centro Diurno Disabili ”Rugiada” di Calolziocorte.

Il servizio civile universale, prestato esclusivamente su base volontaria, ha una durata di 12 mesi, un monte ore annuo di 1145 ore e sarà retribuito con un assegno mensile di servizio di euro 507,30. L’ammissione avviene tramite selezione.

Gli aspiranti volontari, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando .

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 27 febbraio 2025 verso la piattaforma DOL-domanda on line raggiungibile dal sito www.provincia.lecco.it.

Il bando è consultabile e scaricabile dal sito www.serviziocivile.it o www.provincia.lecco.it.

Per maggiori informazioni sui progetti potete contattare l’ Assistente Sociale Caterina Suraci al numero 0341-639251 per il progetto del servizio anziani e la dott.ssa Cristina Cariboni al numero 0341/639213 per il progetto del CDD.