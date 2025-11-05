Servizio Civile Universale Lecco: presentata la nuova maglietta ufficiale

Il design, ispirato a Keith Haring, è frutto di un contest tra i giovani del Servizio Civile

É simbolo di solidarietà, impegno e luce condivisa verso il bene comune

LECCO – I volontari del Servizio Civile Universale della Provincia di Lecco hanno presentato la loro nuova maglietta ufficiale, utilizzata per la prima volta durante la recente rassegna “Orientalamente – Istruzioni per orientarsi”.

La maglietta, nata da un contest creativo tra i giovani volontari, rappresenta un vero e proprio manifesto visivo dei valori che animano il progetto. Il disegno raffigura un omino stilizzato, che al tempo stesso viene guidato e si protende a lanciare una stella nel cielo dell’universo: un chiaro omaggio allo stile di Keith Haring, artista americano noto per la sua immediatezza comunicativa e per l’impegno sociale delle sue opere.

I simboli e le parole non sono casuali: i volontari hanno voluto rappresentare una gioventù che crede fermamente che, con impegno e sforzo, sia possibile e doveroso cercare e manifestare il proprio talento individuale per poi “illuminare” la comunità e l’universo. Questo messaggio è sintetizzato nel motto che accompagna l’iniziativa: “Scu Insieme costruiamo l’universo”. La stella, fulcro del design, rappresenta non solo una guida luminosa, ma anche i principi morali ed etici di:

difesa non armata della Patria

cittadinanza attiva e solidarietà

altruismo e visione di una società coesa

rispetto relazionale che va oltre il perseguimento dell’interesse personale

“Un ringraziamento a tutti i giovani che hanno partecipato al contest, dimostrando creatività e una profonda comprensione dei valori che il Servizio civile rappresenta – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio – La maglietta veicola un messaggio di grande valore per i giovani: l’importanza dell’impegno e della dedizione nel perseguire obiettivi che promuovano il bene comune, guidati da principi etici e relazionali di alto profilo”.

Ludovica Marino, autrice del design, portavoce di tutti i volontari di Lecco, ha commentato “Ispirati dalla visione di Haring anche noi ragazzi del Servizio civile universale stiamo imparando tanto per formare la nostra identità. Giorno dopo giorno, con passione e dedizione, guidati dalla luce di una stella che illumina meglio il nostro futuro, stiamo costruendo l’universo”.