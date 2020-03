L’appello di ATS ai proprietari di bombole di ossigeno, parzialmente usate o vuote

“Portatele in farmacia, saranno ricaricate e messa a disposizione di chi ne ha bisogno”

LECCO – “C’è una grande carenza di bombole di ossigeno. Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e distribuirne a chi ne ha bisogno”.

E’ l’appello lanciato da Ats affinché chi ha disponibilità di bombolo d’ossigeno, non più in uso o esaurite, le porti in farmacia per mettere a disposizione delle necessità.