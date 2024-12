Sfilano i carri natalizi a Mandello: una tradizione intramontabile

La parata ha fatto respirare l’atmosfera natalizia alla folla presente nelle strade mandellesi

A realizzare i carri associazioni e attività commerciali del paese

MANDELLO – Ogni sera del 24 dicembre, come tradizione vuole, le vie di Mandello si sono affollate per ammirare la sfilata dei carri, immancabile appuntamento natalizio che è capace, nonostante sia ormai un evento consolidato inserito nel calendario di “Magico Natale”, di stupire e catturare l’attenzione di grandi e piccini come fosse la prima volta.

Merito della creatività che ciascuna associazione e attività commerciale ha messo in campo per addobbare il proprio carro e renderlo quanto più memorabile possibile. Come di consueto la partenza del corteo è avvenuta in Viale della Costituzione alle ore 20.30. In tanti si sono presentati ai lati delle strade per ricevere le caramelle lanciate con entusiasmo dai carri e osservare da vicino la folkloristica parata che ha attraversato diverse vie del paese scortata da Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri per poi fare ingresso in Piazza del Mercato, dove gli Alpini si sono occupati di distribuire vin brûlé e caldarroste.

Oltre ai carri, Babbi Natale in moto e in bicicletta, alpaca, Re Magi a cavallo e tanta musica ad accompagnare il popolo mandellese e gli avventori giunti da fuori per assistere alla sfilata in questo Natale 2024.

GALLERIA FOTOGRAFICA