Si accende il Natale a Merate: il 15 apre la pista di pattinaggio su ghiaccio

Apertura anticipata quest’anno per la pista di pattinaggio su ghiaccio, pronta dal 15 novembre

Ricco il calendario di iniziative predisposte dalla Pro Loco con “Merate accende il Natale”

MERATE – Il primo appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è già fissato per sabato prossimo, 15 novembre, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio. Merate accenderà presto il Natale, dando il via nel prossimo fine settimana alla serie di iniziative predisposte dalla Pro Loco in vista delle festività natalizie.

La pista di pattinaggio su ghiaccio

Il ritrovo è fissato per le 15 in piazza degli Eroi con Babbo Ghiaccio e la sua assistente Nevina pronti ad accogliere i bambini raccontando loro delle fiabe. Dopodiché alle 16 verrà tagliato il nastro e sarà possibile iniziare a pattinare sulla pista che verrà allestita nei prossimi giorni nei soliti spazi di piazza Libertà.

Accensione delle luci

Bisognerà aspettare domenica 30 novembre per accendere le luci sulla facciata di Palazzo Prinetti che magicamente si trasformerà in un calendario dell’avvento: contemporaneamente si illuminerà anche il super Babbo Natale che verrà posizionato sulla fontana di piazza Eroi, diventando la nuova postazione per i selfie natalizi.

La cerimonia di inaugurazioni delle luci sarà impreziosita dalla presenza della banda di Merate che proporrà canzoni natalizie dal vivo. Non solo, ma si potrà gustarsi una cioccolata calda e del vin bruleè, scaldandosi le mani anche con delle squisite caldarroste.

Fiera di Sant’Ambrogio

Per tutti i weekend di dicembre Babbo Natale aspetterà i bambini per la consegna delle letterine. Santa Claus sarà presente anche durante la fiera di Sant’Ambrogio nello spazio di Piazza Prinetti previsto per piccole esibizioni: da segnalare, in particolar modo, l’appuntamento dell’8 dicembre quando è prevista, dalle 15 alle 16, una esibizione di cornamusa, seguita da un’ esibizione di arpa con breve racconto della storia dello strumento.

La caccia al tesoro “Acchiappa la stella”

Da non perdere poi l’iniziativa di domenica 14 dicembre con “Acchiappa la stella”, giornata pensata proprio per i più piccoli e le loro famiglie. Per loro verrà organizzata una caccia al tesoro lungo il sentiero DallaTorre lago con finale in piazza Prinetti per il pranzo in compagnia e il brindisi con un’immancabile fetta di panettone. Nel pomeriggio giochi in piazza, calata dei babbi natale dal palazzo del Comune e premiazione della caccia al tesoro. Durante la giornata è prevista anche l’esibizioni itinerante dei campanari, diventata ormai a far parte della tradizione natalizia meratese.

Flash mob, coro gospel e zampognari

Immancabile un altro “must have” del Natale cittadino con il flash mob natalizio a cura di Novadanza in programma sabato 20 dicembre tra piazza Prinetti e Piazza Eroi.

Il convento di Sabbioncello ospiterà invece lunedì 22 dicembre il concerto del coro gospel “Green Gospel” con brindisi finale nel chiostro. Il ricavato raccolto da offerta libera sarà devoluto all’ Hospice Il Nespolo di Airuno.

Infine mercoledì 24 dicembre ci saranno gli zampognari per le vie del centro e Babbo natale con i regali nell’ormai tradizionale iniziativa svolta con gli Amis de Pumpier de Meraa.