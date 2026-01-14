“Si salva chi può”: Agnoletto a Merate per parlare di sanità

L’incontro si terrà giovedì alle 20.45 in sala civica

A parlare di sanità sarà Vittorio Agnoletto, medico e attivista del Movimento di Medicina Democratica

MERATE – Sanità: da bene comune a privilegio di pochi. E’ l’assioma alla base dell’incontro in programma giovedì 15 gennaio alle 20.45 nella sala civica di viale Lombardia.

La serata, organizzato dal Comitato assistenza domiciliare pubblica, insieme al comitato a difesa dell’ospedale di Merate e allo Sportello Salute Meratese, vedrà la presenza, come relatore, di Vittorio Agnoletto, medico, professore a contratto di “globalizzazione e politiche della salute” all’Università degli Studi di Milano, nonché attivista del Movimento di Medicina Democratica.

L’incontro s’intitola “Si salva chi può”: una frase eloquente basata sul fatto che, come riportato dagli organizzatori, “nel 2024 i cittadini hanno speso di tasca propria oltre 41 miliardi di euro per curarsi e 5,8 milioni di persone hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie”.

Tra le considerazioni che verranno approfondite anche quella relativa alla delibera di Regione Lombardia n° 4986 del 15 settembre del 2025 in merito alla disciplina delle prestazioni erogate dalle strutture del sistema sociosanitario regionale nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, come fondi, mutue e assicurazioni.

“Chi le ha, salterà le liste d’attesa: che fare quindi ora?” la domanda a cui Agnoletto cercherà di rispondere ricordando come la salute dovrebbe essere un bene comune.