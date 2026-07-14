Siccità, Coldiretti Como Lecco lancia l’allarme: caldo e poca pioggia mettono sotto pressione le campagne

Temperature elevate e precipitazioni scarse riportano l’attenzione sull’emergenza idrica nel territorio lariano

Le aziende agricole stanno reggendo grazie alla gestione della risorsa acqua, ma la situazione resta delicata

LECCO – Torna alta l’attenzione sulla siccità nelle campagne di Como e Lecco. Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e precipitazioni limitate, il settore agricolo guarda con preoccupazione all’evoluzione delle condizioni meteo, monitorando gli effetti dello stress idrico su colture e allevamenti.

A richiamare l’attenzione sulla situazione è Coldiretti Como Lecco, che invita a mantenere alta la prudenza senza creare allarmismi, sottolineando però la necessità di una gestione sempre più attenta e strategica della risorsa idrica.

Il territorio lariano arriva da un periodo di forte pressione climatica, affrontato anche grazie alla gestione coordinata dell’acqua e al rilascio straordinario dagli invasi alpini verso il Lago di Como, intervento che ha permesso di sostenere l’irrigazione delle campagne nella fase più delicata della stagione.

“La settimana appena iniziata ripropone condizioni meteorologiche che impongono la massima attenzione – spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco –. Le nostre aziende stanno affrontando un’estate impegnativa, nella quale ogni millimetro di pioggia e ogni metro cubo d’acqua disponibile possono fare la differenza. Grazie al lavoro degli agricoltori e alla gestione della risorsa idrica le colture stanno complessivamente reggendo, ma il quadro resta delicato e richiede responsabilità, programmazione e investimenti”.

Nel territorio lariano il monitoraggio riguarda soprattutto alcune colture più sensibili alla carenza d’acqua.

Le foraggere sono tra quelle che stanno maggiormente risentendo dell’assenza di precipitazioni, mentre il mais mostra i primi segnali di stress nelle aree più esposte. Anche ortaggi e piccoli frutti richiedono irrigazioni regolari per mantenere qualità e livelli produttivi.

Più stabile, al momento, la situazione di vigneti e oliveti, che continuano a beneficiare del particolare microclima del Lario, pur in un contesto caratterizzato da una crescente instabilità climatica.

Le temperature elevate incidono anche sugli allevamenti, aumentando lo stress da caldo per gli animali e facendo crescere il fabbisogno di acqua ed energia necessario a garantire il benessere nelle stalle.

“L’agricoltura è il primo settore a fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici, ma è anche quello che più investe per adattarsi”, sottolinea Luciano Salvadori, direttore di Coldiretti Como Lecco.

Secondo Coldiretti, la disponibilità di acqua rappresenta oggi una delle principali sfide per il comparto agricolo. Le imprese del territorio stanno dimostrando capacità di adattamento, ma la tenuta delle produzioni nelle prossime settimane dipenderà dall’evoluzione meteorologica e dalla possibilità di continuare a contare su risorse idriche adeguate nella fase più calda dell’estate.