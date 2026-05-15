“SicuraMente”, a Valmadrera una mattinata a scuola dedicata alla cultura della sicurezza

Confapi Lecco Sondrio porta all’I.C. Valmadrera il progetto educativo sulla sicurezza dopo i fatti di Crans Montana

Coinvolti studenti, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e Polizia Locale tra formazione pratica, soccorso ed educazione civica

VALMADRERA – Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, presso l’I.C. Valmadrera la giornata conclusiva del progetto “SicuraMente”, promosso da Confapi Lecco Sondrio con l’obiettivo di trasformare il concetto di sicurezza da semplice insieme di regole a vero e proprio valore etico, culturale e stile di vita per le nuove generazioni. L’iniziativa, dal titolo “Sicurezza: una scelta consapevole“, ha coinvolto le quattro classi terze dell’istituto in una mattinata di incontri teorici e pratici con Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile e soccorritori del 118, affrontando temi legati alla prevenzione, alla gestione delle emergenze, alla sicurezza stradale e al senso civico. “Speriamo che questi ragazzi diventino veri ambasciatori della sicurezza nelle proprie famiglie e con i loro amici“, ha dichiarato Luigi Pescosolido, consigliere di Confapi Lecco Sondrio.

Il progetto “SicuraMente” nasce dalla volontà di Confapi Lecco Sondrio di investire sulle nuove generazioni, promuovendo la sicurezza non come un insieme di divieti ma come una mentalità consapevole e proattiva. L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare nei giovani una cultura della sicurezza come valore trasversale applicabile in ogni ambito della vita quotidiana, dalla scuola alla strada, dalla casa fino ai futuri ambienti di lavoro. Particolare attenzione è stata posta al concetto di “pensare in sicurezza”, ovvero alla capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui, soprattutto in un’età in cui aumenta l’autonomia personale e spesso viene sottovalutata la percezione del pericolo.

La giornata ha preso il via alle ore 9 e ha coinvolto le quattro classi terze dell’istituto, suddivise in due gruppi che si sono alternati tra Aula Magna e Aula STEM, seguendo un programma strutturato con interventi da 45 minuti ciascuno, preceduti da un breve saluto degli imprenditori di Confapi.

In Aula Magna gli studenti hanno incontrato i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, mentre nell’Aula STEM si sono confrontati con Protezione Civile e Polizia Locale. I ragazzi hanno così avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano di chi opera per la sicurezza della comunità, confrontandosi direttamente con professionisti impegnati sul campo nella gestione delle emergenze.

Durante l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato illustrato il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, spiegando come la loro attività non riguardi soltanto lo spegnimento degli incendi ma anche il soccorso tecnico urgente in caso di alluvioni, terremoti, incidenti stradali e ricerca di persone disperse. Grande attenzione è stata dedicata all’utilizzo corretto del numero unico di emergenza 112, alle modalità con cui effettuare una chiamata efficace e ai comportamenti da evitare, come fornire informazioni confuse o fare scherzi telefonici, che comportano anche conseguenze penali.

Gli studenti hanno inoltre approfondito le procedure corrette da seguire in caso di incendio in una scuola o in un luogo pubblico, imparando l’importanza di mantenere la calma, non utilizzare gli ascensori, chiudere le porte dietro di sé per limitare l’ossigeno alle fiamme e raggiungere il punto di raccolta. Particolarmente significativa è stata la spiegazione sull’utilizzo pratico degli estintori attraverso il metodo P.A.S.S., che insegna a togliere la spina di sicurezza, mirare alla base delle fiamme, premere la leva e muovere il getto a ventaglio.

Nel corso dell’incontro è stato dato ampio spazio anche al tema della prevenzione e del senso civico, sottolineando come la sicurezza sia una responsabilità collettiva e non esclusivamente dei soccorritori. I Vigili del Fuoco hanno inoltre mostrato fotografie reali di interventi effettuati sul territorio, tra incendi boschivi, incidenti stradali e salvataggi di animali.

La Polizia Locale ha invece affrontato il tema della sicurezza stradale, concentrandosi in particolare sui comportamenti corretti da adottare da parte di pedoni, ciclomotori e motociclisti. Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza dell’uso del casco protettivo, del rispetto della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza, ma anche dei rischi legati all’utilizzo di smartphone, cuffie e sostanze che alterano la percezione del pericolo.

Particolare attenzione è stata riservata alla mobilità sostenibile e alle nuove regole riguardanti monopattini elettrici ed e-bike, che entreranno in vigore dal 16 maggio 2026. Gli agenti hanno illustrato le norme relative ai dispositivi di identificazione, all’obbligo assicurativo e alle corrette modalità di circolazione dei mezzi elettrici, soffermandosi anche sulle conseguenze derivanti dall’uso improprio di dispositivi acquistabili liberamente ma non autorizzati alla circolazione su strada.

Attraverso fotografie e filmati di sinistri stradali realmente avvenuti sul territorio lecchese, gli studenti hanno potuto riflettere sulle cause più frequenti degli incidenti, spesso legate a distrazioni, imprudenza e mancato rispetto delle regole.

Molto coinvolgente anche l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno guidato gli studenti nel riconoscimento delle emergenze e nella corretta gestione della chiamata al 112, spiegando l’importanza della rapidità d’intervento e della cosiddetta “catena del soccorso”, dove ogni minuto può risultare decisivo.

I ragazzi hanno assistito a dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) con manichino e defibrillatore, imparando a riconoscere i segnali di arresto cardiaco e le corrette manovre salvavita. Gli operatori hanno inoltre mostrato l’utilizzo dell’applicazione Where Are U, utile per la geolocalizzazione durante le emergenze.

La Protezione Civile ha presentato invece il progetto “Io non rischio”, illustrando ai ragazzi le corrette pratiche di comportamento in caso di terremoti, alluvioni, incendi boschivi e frane. Sono stati proiettati video dedicati all’evacuazione scolastica e al coordinamento tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa nella gestione delle emergenze.

Particolarmente apprezzato dagli studenti è stato il momento dell’intervallo, durante il quale è stato possibile visitare nel parcheggio di via Don Abbondio i mezzi di emergenza dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, dialogando direttamente con gli operatori sulle tecnologie utilizzate durante gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Attraverso questa iniziativa, Confapi Lecco Sondrio ha voluto creare un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, dove il tema della sicurezza rappresenta un valore fondamentale. Gli organizzatori hanno infatti sottolineato come educare i giovani alla prevenzione significhi contribuire alla formazione di cittadini più responsabili, consapevoli e attenti agli altri.

“Questa iniziativa è voluta da alcuni nostri imprenditori per costruire un ponte solido tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese, dove la sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale della responsabilità sociale”, ha dichiarato Pescosolido, consigliere di Confapi Lecco Sondrio.

“Quello che è successo a Crans Montana ci ha spronati a fare qualcosa di concreto su questa tematica, sensibilizzando i ragazzi verso una maggior consapevolezza sul tema sicurezza. Speriamo che questa iniziativa possa far diventare questi giovani “Ambasciatori della Sicurezza” all’interno delle proprie famiglie e con i loro amici”, ha aggiunto.

Positivo anche il commento di Catia Baroncini, dirigente dell’Istituto Marco Polo di Colico e responsabile della Rete Sicurezza Scuole, presente a Valmadrera durante l’iniziativa. “È un’iniziativa lodevole e che spero venga replicata in altre scuole. Il concetto di sicurezza è molto importante e bisogna imparare fin da piccoli come comportarsi in caso di emergenza”, ha dichiarato.

“I ragazzi sono stati molto attenti durante gli interventi di Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile e Vigili urbani. Credo proprio che oggi gli abbiamo lasciato qualcosa”, ha concluso.

In chiusura, gli organizzatori hanno ribadito il messaggio centrale del progetto: la sicurezza non deve essere percepita come un insieme di imposizioni, ma come una scelta quotidiana consapevole capace di proteggere se stessi e gli altri.