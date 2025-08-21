Sicurezza stradale, il Pullman Azzurro della Polizia fa tappa a Colico

Un’iniziativa organizzata nell’ambito della campagna nazionale “E… state con noi 2025”

Laboratori interattivi, filmati e percorsi educativi, con attività pensate soprattutto per i più giovani

COLICO – Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato domani, venerdì 22 agosto, farà tappa a Colico per una iniziativa organizzata nell’ambito della campagna nazionale “E… state con noi 2025”, che promuove la guida sicura e responsabile lungo le principali località turistiche italiane.

Domani, dalle ore 10, l’appuntamento è in piazza Garibaldi a Colico e, grazie al Pullman Azzurro, saranno realizzati laboratori interattivi e attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e cittadini per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula multimediale itinerante dedicata alla sicurezza stradale. Gli operatori della Polizia Stradale di Lecco e Bellano guideranno cittadini e turisti in laboratori interattivi, filmati e percorsi educativi, con attività pensate soprattutto per i più giovani. Tra le esperienze proposte anche la simulazione della guida in stato di ebbrezza con un visore che altera la percezione visiva, per comprendere in modo diretto i rischi legati a comportamenti pericolosi sulla strada. Un’occasione preziosa per promuovere insieme la cultura della guida sicura e responsabile.