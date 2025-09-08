Sicurezza Urbana, da Regione nuovi finanziamenti. Nel lecchese finanziati 4 progetti

Incremento di 3,5 milioni di euro del bando

Tutti i 197 progetti inizialmente esclusi per mancanza di fondi verranno ora finanziati

LECCO – È stato approvato dalla Giunta regionale lo scorrimento con un incremento di oltre 3,5 milioni di euro del bando “Criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale anno 2025”, rideterminando così in oltre 6 milioni di euro la dotazione complessiva della misura.

Grazie a questo importante stanziamento, tutti i 197 progetti inizialmente esclusi per mancanza di fondi verranno ora finanziati. Tra questi, anche quattro progetti presentati da Comuni della provincia di Lecco: Merate, Oggiono, Ballabio e Osnago, quest’ultimo in forma associata.

“La sicurezza rappresenta una priorità per Regione Lombardia. Con l’Ordine del Giorno presentato dalla Lega nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2025–2027, abbiamo ottenuto l’incremento dei fondi destinati al bando per il potenziamento delle Polizie Locali. Questo aumento di risorse consente ora di sostenere anche quei progetti del nostro territorio che in passato non avevano trovato copertura a causa dei limiti di budget” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Il bando prevede il cofinanziamento per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e per il rinnovo o l’incremento del parco veicoli a disposizione dei Corpi di Polizia Locale. Un’azione concreta per contrastare fenomeni di degrado, inciviltà e criminalità, specialmente nei centri di piccole e medie dimensioni.

“Le amministrazioni locali, senza un supporto regionale, non possono attuare efficacemente le politiche di sicurezza urbana previste dalla legge regionale 6/2015 – ha concluso Piazza –. Regione Lombardia continuerà a investire in sicurezza, anche nei territori più periferici, perché la presenza capillare della Polizia Locale è fondamentale per la tutela dei cittadini.”