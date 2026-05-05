Sicurezza, Varenna fa da apripista: in dotazione il BolaWrap alla Polizia Locale

L’introduzione del dispositivo è avvenuta con l’approvazione del “Regolamento per l’armamento e gli strumenti di autodifesa in uso alla Polizia Locale”, deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile, che ne sancisce l’entrata ufficiale in servizio.

Il funzionamento è basato sul lancio di un laccio in fibra di Kevlar lungo 2,4 metri, dotato alle estremità di ancorette con uncini: una volta proiettato verso il soggetto da fermare, il laccio si avvolge attorno agli arti, limitandone i movimenti. L’effetto sorpresa e l’immobilizzazione immediata consentono di interrompere eventuali comportamenti aggressivi prima che degenerino, riducendo i rischi per operatori, cittadini e per la stessa persona fermata. Il BolaWrap non sostituisce le tecniche tradizionali di intervento, ma si integra come strumento complementare.

I due agenti in servizio, l’Assistente Scelto Luca Bruno Boscolo e l’Agente Laura Marinangeli, figurano tra i primi operatori abilitati all’utilizzo dello strumento nelle province di Lecco, Como, Sondrio e Bergamo, collocando Varenna tra le realtà pionieristiche in Lombardia.

Il dispositivo è già adottato in diversi comuni italiani, tra cui Ciampino, Pavia, Parma, Busto Arsizio e Sesto San Giovanni, a conferma della sua diffusione nel panorama della sicurezza locale.

“Varenna è un territorio tranquillo, tuttavia l’imprevisto non conosce confini geografici”, fanno sapere l’Amministrazione Comunale, che evidenzia come la disponibilità di questo strumento rappresenti un valore aggiunto per la sicurezza.

Gli agenti hanno completato un corso di formazione obbligatorio, superato con esito positivo, tenuto dall’istruttore internazionale Paolo Grandis con la collaborazione della Defconservices di Busto Arsizio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mauro Manzoni: “Questo importante passo rappresenta per la nostra Amministrazione un segnale chiaro: la sicurezza dei cittadini e di chi la tutela ogni giorno non è mai data per scontata. Il BolaWrap ci consente di affrontare le situazioni impreviste con uno strumento all’avanguardia, nel pieno rispetto dell’incolumità di tutte le persone coinvolte. Sono orgoglioso del professionismo con cui i nostri agenti hanno affrontato questo percorso formativo e li ringrazio di cuore per l’impegno e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro al servizio di Varenna e dei suoi abitanti”.