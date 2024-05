“Sicuri in Sella”: concluso il progetto alla Scuola Primaria di Cassago Brianza

Progetto realizzato dall’Associazione Giretto

Lezioni teoriche tenute da Gianluigi Maggioni

CASSAGO BRIANZA – Il Progetto “Sicuri in sella”, promosso e realizzato dall’Associazione Giretto grazie al sostegno finanziario dell’otto per mille della Chiesa valdese, è riuscito a catturare l’attenzione e l’interesse dei 117 giovani alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria “S. Pini” di Cassago Brianza. Le lezioni teoriche tenute dallo stesso Gianluigi Maggioni, presidente dell’associazione, si sono svolte nelle rispettive aule delle tre differenti classi nei pomeriggi di lunedì 6, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio.

“Da una prima indagine condotta attraverso un questionario conoscitivo è emerso un utilizzo del servizio comunale del piedibus, mentre è ancora limitato lo spostamento autonomo con la propria bicicletta, pur essendoci il desiderio di utilizzare il proprio mezzo per circolare per il paese in condizioni di sicurezza – continuano i membri del progetto – Il tema della sicurezza stradale e personale è stato affrontato nella lezione teorica, occasione speciale per riflettere sui rischi e i pericoli di conduzione della bici, per maturare una maggior consapevolezza sull’importanza del rispetto del codice stradale e per imparare il corretto utilizzo del casco e una basilare manutenzione delle due ruote”.

“Non vogliamo rischiare di ferirci come Giovanni, ma dobbiamo essere prudenti come Paola!” hanno dichiarato le classi quarte, che hanno ascoltato con attenzione e hanno fatto tesoro di racconti che hanno dimostrato l’importanza e le conseguenze dell’uso o meno dei dispositivi di sicurezza nella conduzione del mezzo a due ruote. Il progetto “Sicuri in Sella” rappresenta per questo una singolare iniziativa, non solo per promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile tra i giovani, ma anche per contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale fin dalla più giovane età.

L’occasione per mettere in pratica quanto appreso in aula si è presentata nelle mattinate successive, quando i piccoli ciclisti hanno dovuto affrontare un percorso tecnico ad ostacoli in sella alla propria bicicletta. Attraverso queste attività ludico-didattiche non solo il maestro Andrea ha insegnato ad utilizzare la bicicletta in sicurezza, ma ha stimolato lo sviluppo di abilità motorie e coordinative fondamentali.

A siglare il superamento della seconda prova tenutasi lunedì 13 maggio per le classi terze, martedì 14 maggio per le classi quarte e mercoledì 22 maggio per le classi quinte, è apparso il secondo timbro sulla ciclopatente, documento incluso nel kit “Sicuri in Sella”. Con lo zainetto ad alta visibilità, i materiali informativi e il gioco di memoria, tutti i partecipanti sono stati omaggiati con strumenti utili per promuovere una cultura della sicurezza e del benessere che responsabilizza ad un uso sicuro ed ecologico della bicicletta, incentivandone e premiandone il corretto utilizzo.