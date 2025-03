“Sicuri in Sella”. Concluso il progetto alla Scuola Primaria di Garbagnate Monastero

L’attività si è svolta martedì 25 marzo

GARBAGNATE MONASTERO – Il progetto educativo “Sicuri in Sella” è tornato alla Scuola Primaria Armando Diaz di Garbagnate Monastero per una nuova giornata all’insegna della sicurezza stradale e dell’uso consapevole della bicicletta.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago, ha coinvolto questa volta gli alunni della classe terza, che hanno partecipato con entusiasmo e grande interesse alle attività proposte.

L’intervento si è suddiviso in due momenti distinti ma complementari. Una lezione teorica in aula, durante la quale sono stati trattati temi fondamentali come l’importanza del casco, le regole del Codice della Strada e la sicurezza personale, e una sessione pratica nel piazzale della scuola, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità su un percorso a ostacoli appositamente allestito.

La parte teorica ha aiutato i bambini a comprendere l’importanza di adottare comportamenti responsabili sulla strada, fornendo loro nozioni fondamentali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti.

Successivamente, nella parte pratica, i giovani ciclisti si sono cimentati in un percorso con curve strette e ostacoli che simulavano situazioni reali che potrebbero incontrare durante le loro pedalate quotidiane.

Sotto la guida del Maestro di MTB Andrea Marchetti e del volontario di Giretto Maurizio Panzeri, i bambini hanno avuto l’opportunità di perfezionare il loro equilibrio, la coordinazione e la capacità di reagire agli imprevisti, imparando le manovre corrette per affrontare in sicurezza le diverse situazioni stradali.

I 15 alunni coinvolti hanno mostrato grande entusiasmo per l’esperienza, apprezzando sia il momento di apprendimento in aula sia l’opportunità di mettersi alla prova con la bicicletta in un ambiente sicuro e stimolante. Per molti di loro, è stata un’occasione preziosa per aumentare la fiducia nel mezzo a due ruote e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

A fine giornata, ogni partecipante ha ricevuto un kit di sicurezza, che includeva una Ciclopatente, uno zainetto ad alta visibilità, le carte con i segnali stradali e un manuale sulla guida sicura. Questi strumenti non solo fungono da ricordo della giornata, ma saranno anche utili per continuare a mettere in pratica quanto appreso e per pedalare in sicurezza anche al di fuori della scuola.

“Il progetto ‘Sicuri in Sella’ continua così la sua missione di sensibilizzazione alla mobilità sicura e responsabile. Dopo il successo di questo nuovo incontro, l’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane in altre scuole del territorio, con l’obiettivo di educare sempre più giovani ciclisti al rispetto delle regole e alla sicurezza su due ruote” conclude Gianluigi Maggioni, Presidente dell’Associazione Giretto.