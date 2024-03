‘Sicuri in Sella’: dall’11 marzo al via nelle scuole lecchesi

L’iniziativa per un uso sicuro ed ecologico della bicicletta

A fare da guida gli istruttori della Federazione Ciclistica Italiana

BULCIAGO – Partirà dall’11 marzo nelle scuole primarie di Garbagnate Monastero, Molteno, Cassago, Cremella, Viganò, Barzanò e Merate il progetto ‘Sicuri in Sella’. Iniziativa nuova e coinvolgente lanciata dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago, mira a a educare e sensibilizzare i bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie lecchesi sull’uso sicuro ed ecologico della bicicletta.

Il programma si sviluppa attraverso attività teoriche e pratiche, partendo da lezioni in aula sulle tecniche di guida sicura e sul corretto comportamento stradale, per procedere poi con sessioni pratiche per far affrontare un percorso tecnico ad ostacoli in sella al proprio mezzo. Attraverso attività ludico-didattiche, i partecipanti impareranno ad utilizzare la bicicletta in sicurezza, sviluppando al contempo abilità motorie e coordinative.

A guidare gli alunni istruttori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana, che trasmetteranno tecniche e passione per una conduzione di guida attenta alla sicurezza personale e al rispetto del codice stradale.

Il progetto “Sicuri in Sella” prevede diverse fasi e differenti collocazioni: gimkane ciclistiche in piazza, corsi di mountain bike durante le vacanze estive e lezioni di educazione stradale nelle scuole primarie. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un kit di materiale informativo e didattico, che include la ciclopatente, un opuscolo informativo sulla sicurezza stradale, un campanello, uno zainetto alta visibilità e un gioco educativo per imparare, in modo divertente, a memorizzare le regole della strada.

Il presidente dell’a.p.s. Giretto Gianluigi Maggioni esprime soddisfazione ed entusiasmo per l’avvio del progetto e ringrazia le scuole che, aderendo al programma, hanno avvalorato la qualità della proposta. Maggioni estende un doveroso ringraziamento alla Chiesa Valdese per il sostegno finanziario attraverso i fondi Otto per Mille, che ha reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa.

“Sicuri in Sella” rappresenta un’opportunità unica per le bambine e i bambini della Provincia di Lecco per imparare a muoversi in bicicletta in modo sicuro e consapevole, contribuendo al contempo alla promozione di uno stile di vita attivo, sano e rispettoso dell’ambiente. Giretto, insieme ai suoi partner, è determinata a garantire il successo del progetto e a lasciare un’impronta positiva e costruttiva nella comunità locale.

Per ulteriori informazioni sul calendario degli eventi, si prega di visitare il sito web di Giretto all’indirizzo info@giretto.it o contattare il numero 366 7291389 – www.giretto.it.