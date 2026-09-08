Silea, l’educazione ambientale riparte da giochi e laboratori: coinvolti oltre 8.200 studenti

Nuovi strumenti interattivi, attività pratiche e percorsi per tutte le età

Quasi 30 proposte gratuite per le scuole sul riciclo, il riuso e l’economia circolare

VALMADRERA – Sono oltre 8.200 gli studenti coinvolti ogni anno nei percorsi di educazione ambientale promossi da Silea. Con il nuovo anno scolastico la società rinnova l’offerta rivolta alle scuole, puntando su attività interattive, giochi e laboratori per avvicinare bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità.

Tra le novità ci sono un memory dedicato alla corretta gestione dei rifiuti, un gioco da tavolo sulla raccolta differenziata, con quiz e imprevisti, e un Cubo di Rubik pensato per approfondire il riciclo del vetro. Strumenti che affiancano le attività già proposte negli anni e che hanno l’obiettivo di rendere l’apprendimento più concreto e partecipato.

“Rinnoviamo costantemente le nostre proposte, mettendo gratuitamente a disposizione delle scuole quasi 30 diversi percorsi dedicati ai principali temi dell’educazione ambientale”, spiega la presidente di Silea Francesca Rota. I percorsi spaziano dall’economia circolare al riuso, dalla raccolta differenziata alle energie rinnovabili e sono pensati per essere adattati alle diverse fasce d’età.

Negli ultimi anni Silea ha puntato anche sugli strumenti digitali, attraverso app di gaming e sfide online tra istituti scolastici. Per il nuovo anno, però, l’attenzione si concentra anche sui giochi tradizionali, trasformati in strumenti didattici per affrontare i temi ambientali in maniera più coinvolgente.

L’offerta comprende attività per le scuole di ogni ordine e grado: non solo lezioni frontali, ma soprattutto esperienze pratiche. In programma ci sono spettacoli teatrali in classe, orti scolastici, laboratori di riciclo creativo, favole circolari per i più piccoli e attività dedicate al riuso e al recupero dei materiali.

Tra le proposte figura anche l’analisi delle microplastiche attraverso stereomicroscopi digitali, insieme a numerosi altri laboratori ed esperimenti che permettono agli studenti di approfondire direttamente i fenomeni legati all’ambiente e alla gestione dei rifiuti.

“Sensibilizzare le nuove generazioni significa investire concretamente nel futuro del territorio”, sottolinea Rota. “Attraverso il gioco, l’esperienza diretta e il coinvolgimento attivo, i ragazzi possono acquisire comportamenti sostenibili destinati a durare nel tempo”.

Tutte le attività di educazione ambientale sono gratuite. I programmi e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di Silea, dove le scuole possono compilare direttamente il form online.

L’offerta comprende inoltre le visite guidate all’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, pensate per permettere agli studenti di conoscere più da vicino il ciclo dei rifiuti e il processo di produzione di energia. Anche in questo caso le visite devono essere prenotate attraverso il portale di Silea.

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