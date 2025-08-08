Simone Renna, Everesting sul Cornizzolo per celebrare la laurea

L’impresa del 21enne di Casatenovo, neo laureato in Informatica

Di Malaika Sanguanini

CASATENOVO – Simone Renna, giovane ventunenne di Casatenovo e laureato da poco in Informatica, come celebrazione personale del percorso di studi appena portato a termine, durante il weekend dello scorso 26 luglio ha deciso di cimentarsi in una sfida molto particolare al Cornizzolo, la quale prevede delle salite estreme: l’Everesting.

“Questa è una sfida sportiva certificata attraverso un’applicazione– racconta Simone – che consiste nel percorrere la stessa salita un numero di volte tale da ottenere un dislivello positivo finale che sia pari o maggiore a quello dell’Everest. Le uniche regole che prevede la sfida è che tra una salita e l’altra non è possibile dormire, mentre è consentito fare le discese con l’utilizzo di mezzi di trasporto, la sfida riguarda, dunque, puramente la salita”.

“Sono partito verso le 18 del sabato e ho affrontato le prime 4/5 salite al buio e le ultime 5 durante la domenica, finendo verso le 19 – prosegue – Ho scelto il Cornizzolo perché, essendo un’amante delle salite ripide, è perfetto perché non è troppo roccioso e non è un percorso troppo tecnico, è molto breve perché sono meno 3 km di salita con 900 m di dislivello. Ho tenuto una media di salita di circa un’ora per ogni salita. Avevo l’Everesting in mente da tempo, fin da quando ho iniziato a praticare questo sport vedevo questa sfida come una forma estrema della salita che mi sarebbe piaciuto affrontare”.

Per quanto riguarda i nuovi progetti, Simone racconta “Mi piacerebbe provare un’altra sfida simile a questa, ma con la bici. Ho in programma, inoltre, qualche altra sfida basata sul percorrere tanti km per più giorni di fila, passando per diverse cime”.