Sirone, la solidarietà per Telethon sale sul palco con l’Ambarabaciccicoccò Ensemble

Un gruppo musicale originale, formato da cinque professionisti uniti dalla passione per la musica di qualità

Appuntamento sabato 22 novembre

SIRONE – La solidarietà torna protagonista al Teatro San Carlo di Sirone il 22 novembre, in occasione della 34ª Maratona Telethon della Provincia di Lecco. Musica e parole per la ricerca. Per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, salirà sul palco l’Ambarabaciccicoccò Ensemble, un gruppo musicale originale, formato da cinque professionisti uniti dalla passione per la musica di qualità: un anestesista, un chirurgo, un chimico, un’economista e un avvocato. Ezio Sacchi – voce e chitarra, Carlo Santomassimo – chitarra, Daniele Caglio – percussionista, Margherita Santomassimo – pianoforte o tastiera, Valeria Sacchi – attrice.

Nato dal desiderio di condividere e valorizzare il grande patrimonio della canzone d’autore, l’ensemble propone un viaggio attraverso il repertorio di cantautori che hanno segnato la storia della musica: De André, Conte, Paoli, Tenco, Aznavour, Gaber, e molti altri.

Lo spettacolo non si limita all’esecuzione dei brani, ma si arricchisce di racconti, aneddoti e note di approfondimento che svelano il mondo interiore degli autori e il significato più autentico delle loro composizioni. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente interviene un’attrice recitante, che accompagna il pubblico in un percorso narrativo e musicale dal forte impatto emotivo.

Il risultato è una vera forma di Teatro-Canzone: un dialogo continuo tra musica e parola, capace di creare un clima di partecipazione e di empatia che conquista lo spettatore e dà nuova vita a un repertorio senza tempo.

L’evento rientra nel programma delle iniziative territoriali della Maratona Telethon, da sempre impegnata a sostenere la ricerca e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un aiuto concreto. Partecipare al concerto significa contribuire a un progetto di valore e vivere una serata di cultura, emozioni e solidarietà.

Si ringrazia il Comune di Sirone da sempre al fianco del Coordinamento Telethon di Lecco. Si ringrazia poi la locale Proloco per l’importante concreto aiuto.

Ingresso € 10.00 ridotto fino a 12 anni € 6.00. Per prenotazioni e info: Luigi 3358093579 – Sergio 3331686907 – Renato 3497837200

QUI LA LOCANDINA