Lario Reti Holding. Attivate le due nuove casette dell’acqua a Sirtori e Suello

A Sirtori in via Leopardi, mentre a Suello in via Maggiore

L’erogazione sarà possibile solo tramite tessera

Nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’espansione del parco casette dell’acqua in gestione. In quest’ottica, nella giornata di martedì, a Sirtori e Suello sono state inaugurate le nuove casette dell’acqua posta rispettivamente in via Leopardi e via Maggiore.

“A Sirtori arriva la casa dell’acqua, una risposta precisa e sostanziale per limitare i consumi di plastica e assicurare acqua naturale e frizzante, a chilometro zero, a tutti i cittadini –

spiega il Sindaco di Sirtori Matteo Giovanni Rosa – Un nuovo servizio, amico dell’ambiente, fortemente voluto dalla nuova amministrazione, che sarà attivo tutti i giorni, in qualsiasi orario, ad un costo decisamente conveniente. Questa attività rientra nelle politiche di sostenibilità ambientali e rappresenta un altro passo avanti per il nostro paese verso la riduzione degli sprechi e un incentivo alla pratica del riciclo. Sostenibilità indica un benessere ambientale, sociale ed economico costanti, preferibilmente crescenti con la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale. La casa dell’acqua è sostenibile perché attraverso il suo uso si evita l’acquisto di bottiglie in plastica che una volta utilizzate diventano rifiuti. Si evitano il trasporto su gomma e l’utilizzo di risorse non rinnovabili sia dal punto di vista produttivo che per quanto riguarda la materia prima impiegata. Un costo non più tollerabile per i cittadini ma soprattutto per l’ambiente”.

La nuova casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da

remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una

tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto

nell’androne del Comune di Sirtori.

Inaugurazione anche a Suello

“Obiettivo dell’amministrazione comunale è favorire l’uso dell’acqua di rete – spiega il sindaco Giacomo Angelo Valsecchi – La scelta è stata quella di affidarci all’Ente pubblico di riferimento della nostra zona. Ci scusiamo per i tempi di attesa ma con soddisfazione oggi rendiamo fruibile l’erogazione nel nuovo impianto inaugurato. Al fine di incentivare i cittadini all’utilizzo della nuova casetta, l’amministrazione ha offerto 75 tessere gratuite oltre alle 25 omaggiate da Lario Reti Holding ai primi 100 cittadini che hanno presenziato l’inaugurazione”.

Tale casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da

remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una

tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata nel totem posto sempre in via

Maggiore nelle vicinanze della casetta.