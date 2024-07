Sirtori: terminati i lavori per il rinnovo della rete idrica di via G. Besana

Realizzato anche un impianto di pressurizzazione

Grazie a un finanziamento di 122.000 euro proveniente dal PNRR

SIRTORI – Sono terminate le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica e di realizzazione di un impianto di pressurizzazione in via Gaetano Besana nel Comune di Sirtori. L’intervento, iniziato a settembre 2023, rientra tra quelli individuati durante gli studi per l’efficientamento e il controllo della rete acquedottistica del Comune di Sirtori.

L’investimento, dal valore complessivo di 122.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e prevede la sostituzione di quasi 400 metri di condotte con predisposizione dei nuovi allacciamenti verso le abitazioni e la posa dei relativi nuovi contatori, oltre alla realizzazione di un impianto di pressurizzazione.

Le opere terminate a luglio sono state realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area; tutte le sistemazioni di ripristino dei lavori sono state realizzate in assoluto rispetto dei luoghi e mantenendo la continuità esistente.