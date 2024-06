L’addestramento si è svolto tra Calolzio e Olginate

25 gli operatori coinvolti

OLGINATE/CALOLZIO – Si sono svolte nei giorni scorsi tra Olginate e Calolzio quattro giornate di addestramento in ambito fluviale per il personale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Lecco.

25 gli operatori coinvolti che si sono alternati in quattro giorni per mettere in pratica manovre tecniche per il salvataggio e il soccorso in ambito fluviale.