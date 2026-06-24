Solidarietà vincente: il Fondo di Comunità di Oggiono raccoglie oltre 12mila euro

Stanziati 17.570 euro per 4 progetti del territorio

Grazie al successo della cena solidale a Villa Dolceacqua e al contributo di cittadini e BCC Triuggio e della Valle del Lambro, l’ente investe anche risorse proprie per finanziare il terzo settore

OGGIONO – Una straordinaria risposta del territorio e un risultato che dimostra la forza e la concretezza del Fondo di Comunità di Oggiono. Grazie alla generosità dei 45 donatori che hanno partecipato alla cena solidale dello scorso 28 maggio presso la suggestiva cornice di Villa Dolceacqua, sono stati raccolti oltre 12.000 euro. Una cifra importante che il Fondo ha deciso di integrare con risorse proprie fino a raggiungere la somma totale di 17.570 euro, destinata al finanziamento dei quattro progetti sociali e culturali presentati durante la serata.

I donatori hanno potuto orientare i propri contributi verso i progetti ritenuti più urgenti per la cittadinanza, attivando un meccanismo virtuoso di partecipazione diretta. Il bando che ha registrato la raccolta di fondi mirati più cospicua è stato quello dedicato al finanziamento degli educatori professionali per gli oratori estivi, proposto da don Gabriele Lovati. L’iniziativa ha beneficiato anche di un importante e generoso stanziamento da parte della BCC Triuggio e della Valle del Lambro, istituto di credito saldamente radicato a Oggiono.

I fondi raccolti andranno a sostenere altre tre eccellenze progettuali del territorio oggionese:

Inclusione e disabilità: il progetto della Cooperativa “La Vecchia Quercia” permetterà a cittadini con disabilità, affiancati dagli educatori dello Sfa, di gestire la portineria di Villa Sironi.

Turismo lento e spiritualità: la portineria sarà anche il punto di partenza e registrazione del “Cammino di Sant’Agata”, un nuovo itinerario di preghiera e meditazione che collegherà Oggiono a Bergamo.

Salute e sicurezza: il progetto della Croce Verde consentirà di dotare un’ambulanza locale di un moderno dispositivo per il massaggio cardiaco automatico.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e abbiamo veramente apprezzato i progetti proposti dalle associazioni da noi interpellate – ha dichiarato con orgoglio Alberto Lotti, Presidente del Fondo di Comunità – La cena, offerta interamente dalla proprietà di Villa Dolceacqua, ci ha permesso di destinare il cento per cento delle offerte dei partecipanti alle attività sul territorio, dimostrando che quando la comunità unisce le forze i traguardi diventano realtà”.

All’evento ha preso parte anche l’amministrazione comunale, esprimendo piena vicinanza all’operato dell’ente. “Il Fondo di Comunità si conferma un pilastro fondamentale e un punto di raccordo prezioso tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza – ha commentato la Sindaca di Oggiono, Chiara Narciso – Questa serata ha dimostrato come la solidarietà possa trasformarsi rapidamente in interventi concreti, capaci di migliorare la qualità della vita di tutti gli oggionesi e di rafforzare la nostra coesione sociale”.

Nato per promuovere il benessere sociale e lo sviluppo del territorio, il Fondo della Comunità di Oggiono raccoglie risorse da privati, istituzioni e imprese per reinvestirle in progetti sociali, educativi e culturali a km zero, migliorando la qualità della vita della cittadinanza.