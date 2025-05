Sopralluogo alla pista ciclabile di Civate, a fine anno conclusi i lavori

L’opera parallela alla SS36 lungo il lago di Annone procede secondo cronoprogramma

Il sindaco Isella: “Un valore aggiunto per il turismo e per la mobilità dolce”

CIVATE – Si è svolto ieri, giovedì, un sopralluogo a Civate, per fare il punto sui lavori in corso di riqualificazione del tratto di pista ciclabile parallela alla SS 36 lungo il lago di Annone, a Civate.

Al sopralluogo hanno partecipato il Vicepresidente della Provincia di Lecco e Consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli, il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, il Sindaco di Civate Angelo Isella, il responsabile della Struttura territoriale Lombardia di Anas Nicola Prisco insieme ai tecnici.

Anas ha comunicato che i lavori procedono secondo il cronoprogramma e termineranno entro la fine dell’anno. Gli interventi in corso risolveranno definitivamente il problema degli allagamenti tra Suello e Civate e renderanno pienamente fruibile la ciclopista, innalzandone il livello ed eliminando le varie sconnessioni.

“Questi interventi – commenta il vicepresidente Micheli – consentiranno di eliminare in maniera definitiva per gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni i disagi dovuti all’innalzamento del lago di Annone in caso di pioggia e al conseguente allagamento della ciclopista e della strada. Inoltre permetteranno di rendere maggiormente fruibile e attrattivo per la mobilità dolce il bellissimo percorso intorno al lago di Annone Brianza, secondo il progetto di fattibilità realizzato dalla Provincia di Lecco e che ha coinvolto l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, i Comuni di Civate, Annone, Oggiono, Suello e Galbiate”.

“Esprimo grande soddisfazione per questo sopralluogo molto utile e quanto mai gradito dalla nostra amministrazione, a cui hanno partecipato anche il Vicesindaco Scola e il Consigliere Bosso – sottolinea il Sindaco di Civate Isella – Abbiamo avuto da Anas un puntuale aggiornamento sulle tempistiche e sulle richieste tecniche che avevamo avanzato e che sono state prese in considerazione; per questo ringrazio l’ingegner Prisco e i suoi collaboratori. La presenza di Regione Lombardia e Provincia di Lecco testimonia ancora una volta la grande sinergia tra gli enti del territorio e questo non può che fare bene al tema delicato della viabilità sulla SS 36. Come Comune teniamo molto al miglioramento della sicurezza stradale, in questo senso abbiamo in corso altri cantieri; la pista ciclabile sarà un valore aggiunto per il turismo e la mobilità dolce, ciclabile e pedonale, sul lago di Annone, a beneficio dei nostri cittadini e dei turisti”.

“Questi lavori – evidenza il Sottosegretario Piazza – dimostrano come sia stato strategico ottenere le olimpiadi di Milano Cortina. Abbiamo l’opportunità di sistemare problemi viabilistici che da tempo meritavano risposte concrete ed efficaci. Grazie alla sinergia tra enti territoriali e Anas abbiamo l’opportunità di valorizzare il nostro territorio rendendolo più fruibile: un lascito importante per la nostra provincia che sarà vetrina eccezionale dell’evento olimpico”.