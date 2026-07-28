Sosta selvaggia sulla SP181 Calolzio-Erve: più controlli e nuove misure per l’estate

Provincia e Comuni fanno squadra per affrontare il problema dei parcheggi irregolari

Al centro dell’incontro anche i lavori sulla provinciale, che saranno sospesi durante il periodo estivo per riprendere nella seconda metà di agosto

CALOLZIO – Rafforzare la sicurezza lungo la Strada Provinciale 181, contrastando il fenomeno della sosta irregolare che nei fine settimana estivi interessa il collegamento tra Calolziocorte ed Erve. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Provincia di Lecco, che ha riunito amministratori locali e tecnici per definire una strategia condivisa in vista dei periodi di maggiore afflusso turistico.

Al tavolo erano presenti il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti, il dirigente del Servizio Viabilità Fabio Valsecchi, il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, affiancato dal consigliere Simone Valsecchi, e il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, con l’assessore Luca Caremi.

L’intesa raggiunta punta a garantire un adeguato livello di sicurezza e di servizio lungo la provinciale, unico collegamento viario con il comune di Erve. Nei weekend estivi, infatti, l’elevato numero di visitatori porta spesso a parcheggi irregolari che compromettono la circolazione e, soprattutto, possono ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza.

Tra le misure concordate figurano l’intensificazione dei controlli da parte delle forze di Polizia e il potenziamento della segnaletica informativa, con l’obiettivo di orientare i visitatori verso comportamenti più corretti.

I Comuni di Calolziocorte ed Erve lavoreranno inoltre in stretta collaborazione per indirizzare gli automobilisti verso i parcheggi disponibili nel territorio calolziese e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per raggiungere le principali mete escursionistiche di Erve.

Nel corso dell’incontro il vicepresidente Mattia Micheli e il consigliere Stefano Simonetti hanno ringraziato la Polizia provinciale per la disponibilità dimostrata nell’effettuare i controlli, già concretizzatasi con tre interventi nei giorni scorsi, oltre agli amministratori dei due Comuni per la collaborazione instaurata.

I rappresentanti della Provincia hanno però evidenziato come le misure attualmente adottate abbiano carattere straordinario e come la limitata disponibilità di personale della Polizia provinciale non consenta un presidio continuativo dell’area. Per questo motivo è già stata condivisa la necessità di programmare nei prossimi mesi azioni strutturate e coordinate tra tutti gli enti coinvolti.

Durante il confronto si è parlato anche dei lavori in corso lungo la SP181, realizzati dalla Provincia di Lecco.

Su questo fronte è stato espresso particolare apprezzamento dal sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, che ha accolto con soddisfazione la decisione di sospendere il cantiere durante il periodo estivo, ripristinando già nei primi giorni della settimana il libero transito lungo la strada. I lavori riprenderanno nella seconda metà di agosto.

Il vicepresidente Micheli e il consigliere Simonetti hanno infine ribadito l’impegno condiviso nella valorizzazione della SP181, definita un’infrastruttura strategica in quanto unico collegamento viabilistico con Erve e interessata, negli ultimi tre anni, da interventi della Provincia di Lecco per circa 2,4 milioni di euro.

Al termine dell’incontro, Provincia e Comuni hanno concordato di aggiornarsi nei prossimi mesi per verificare l’efficacia delle misure adottate e valutare ulteriori interventi volti a migliorare la gestione della viabilità e della sicurezza lungo la provinciale.