Sp 342 dir: lavori completati tra Cernusco Lombardone e Osnago

L’intervento è stato eseguito dalla Provincia di Lecco

I lavori hanno riguardato il risanamento e l’adeguamento della pavimentazione stradale della Sp 342 dir

CERNUSCO LOMBARDONE – Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale lungo la Sp 342 dir al confine tra Cernusco Lombardone e Osnago.

L’importante intervento di risanamento e adeguamento del manto stradale è stato effettuato di notte per ridurre al minimo i disagi ad automobilisti e motociclisti lungo un’arteria, come la ex SS 36, tra le più trafficate della zona.

I lavori sono stati portati a termine nel rispetto delle previsioni con soddisfazione da parte di Villa Locatelli che vede confermato così il proprio impegno per la cura e manutenzione della rete stradale di competenza.