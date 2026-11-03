SP 51 della Santa, chiusura notturna tra Sirtori e Barzago per prove sul ponte

La circolazione sarà sospesa dalle 21 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 novembre

BARZAGO/SIRTORI – Chiusura notturna al transito veicolare e pedonale lungo la SP 51 “della Santa”, nel tratto compreso tra Bevera di Sirtori e Resempiano di Barzago. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di venerdì 6 novembre alle 6 di sabato 7 novembre, salvo conclusione anticipata delle operazioni.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra il chilometro 10+350, in corrispondenza dell’intersezione con via La Santa 2, in località Bevera, nel Comune di Sirtori, e il chilometro 10+600, all’incrocio con via Beldosso 8, in località Resempiano, nel Comune di Barzago.

La sospensione della circolazione, che riguarderà sia i veicoli sia i pedoni, si rende necessaria per consentire l’esecuzione di prove di carico sull’estradosso del ponte che scavalca la SS 342.

Il tratto stradale sarà quindi completamente interdetto durante la fascia oraria indicata, per permettere lo svolgimento delle verifiche in condizioni di sicurezza.