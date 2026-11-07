SP 54, senso unico alternato tra Montevecchia e Missaglia: modifiche alla viabilità dal 19 al 25 novembre

L’intervento è legato alla realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio con via Kennedy

Il transito sarà regolato da movieri durante i lavori e da un semaforo nelle altre fasce orarie

MONTEVECCHIA – Modifiche temporanee alla viabilità lungo la Strada provinciale 54, nel tratto compreso tra Montevecchia e Missaglia, per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio con via Kennedy.

La Provincia di Lecco, con l’ordinanza n. 97 del 6 novembre 2026, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato dal 19 al 25 novembre, nel tratto compreso tra il chilometro 5+800 e il chilometro 6+000 circa.

La misura sarà in vigore dall’inizio delle attività di cantiere e resterà attiva fino al termine del periodo indicato, oppure fino al completamento delle lavorazioni, qualora queste si concludessero anticipatamente.

La circolazione sarà regolata con modalità differenti a seconda della presenza delle maestranze: durante le fasce orarie di lavoro il transito sarà gestito da personale moviere appositamente formato e dotato dei dispositivi di protezione individuale; nelle fasce orarie e nei giorni in cui non saranno in corso lavorazioni, invece, sarà attivo un impianto semaforico da cantiere.

L’intervento si rende necessario per consentire lo svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza, sia per gli operatori impegnati nel cantiere sia per gli automobilisti in transito.