Sp 58, affidati i lavori di manutenzione straordinaria a Santa Maria Hoè e Colle Brianza

L’importo netto contrattuale dei lavori è di 201.878,42 euro

L’obiettivo di questo progetto è il miglioramento del grado di servizio di alcuni tratti della strada provinciale Sp 58 a Santa Maria Hoè e Colle Brianza

SANTA MARIA HOE’ – Poco più di 200mila euro, per la precisione 201.878,42 euro finanziati mediante contributo ministeriale. A tanto ammonta l’investimento per l’intervento di manutenzione straordinaria lungo la Sp 58 a Santa Maria Hoè e Colle Brianza, affidato lo scorso 31 marzo a un’impresa da parte della Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco.

I lavori si sono resi necessari a seguito di una ricognizione lungo la Sp 58 durante la quale sono stati individuati tratti stradali le cui pavimentazioni e le opere complementari necessitano di interventi per il mantenimento degli standard di sicurezza minimi.

Da Villa Locatelli spiegano: “Lo stato generale delle pavimentazioni, infatti, deve essere conservato e migliorato per adeguarsi agli standard di sicurezza e rumorosità sempre più restrittivi richiesti dalle normative. L’usura dei manti d’asfalto sulle strade soggette a maggior traffico giornaliero medio, tenuto conto delle elevate percentuali di veicoli pesanti in crescita, è particolarmente accelerata; oltre ai volumi di traffico, i fattori che maggiormente determinano il deterioramento dei manti viabili sono gli agenti atmosferici, le operazioni di viabilità invernale e le manomissioni per posa o adeguamento di sottoservizi”.

Non solo. “La sempre maggiore sensibilità verso le problematiche acustiche/ambientali ha posto al centro dell’attenzione della Provincia di Lecco l’analisi delle correlazioni esistenti tra ambiente, infrastruttura e uomo. L’obiettivo di questo progetto è il miglioramento del grado di servizio di alcuni tratti della strada provinciale Sp 58 a Santa Maria Hoè e Colle Brianza”.

I lavori dovranno essere eseguiti per la durata di 150 giorni dal verbale di consegna dei lavori.