Sp 62, ripartono i lavori dopo l’estate: cantieri tra Introbio, Primaluna e Cortenova

Interventi sul ripristino delle banchine, pulizia dei fossi colatori e potenziamento dei sistemi di drenaggio

La Provincia di Lecco sostiene l’operazione con fondi statali, regionali e risorse proprie

VALSASSINA – Dopo la sospensione estiva i cantieri della Sp62 sono tornati operativi. Le squadre della Provincia di Lecco sono al lavoro sul tratto terminale della cosiddetta “variante di Introbio”, con una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada. Le opere prevedono il ripristino della complanarità delle banchine laterali, la pulizia dei fossi colatori e un più efficiente sistema di drenaggio delle acque, fondamentali per limitare i rischi di allagamenti e preservare la stabilità della carreggiata.

I lavori non si fermeranno a Introbio: entro una decina di giorni il cantiere sarà trasferito lungo la tratta che collega Primaluna a Cortenova. Anche qui saranno realizzati interventi analoghi, con l’obiettivo di garantire una viabilità più sicura e resiliente.

“La manutenzione della Sp62 è parte di un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture viarie che la Provincia considera strategiche per il territorio”, spiegano dagli uffici di Villa Locatelli. Il piano è reso possibile grazie a un mix di finanziamenti provenienti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e da risorse proprie dell’ente.

La scelta di concentrare gli sforzi sulla Sp62 non è casuale: l’arteria rappresenta un collegamento vitale per la Valsassina, quotidianamente percorsa da pendolari, turisti e mezzi pesanti. I lavori in corso, pur comportando temporanei disagi alla circolazione, mirano a restituire maggiore sicurezza e qualità alla rete stradale provinciale.