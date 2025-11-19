SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone: senso unico alternato a Margno

Regolamentazione del traffico per lavori geognostici lungo tutto il tratto provinciale

Dalle 8.30 di martedì 18 novembre alle 17.00 di martedì 25 novembre

MARGNO – La Provincia di Lecco comunica che, a partire da martedì 18 novembre 2025 e fino a martedì 25 novembre 2025, sarà istituito un senso unico alternato lungo la SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel tratto compreso tra il pk 3+950 circa e il pk 4+100 circa, in corrispondenza del comune di Margno (sabato e festivi inclusi).

La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di sondaggi e prove geognostiche nell’ambito degli interventi programmati per l’ammodernamento della strada provinciale. La regolamentazione garantirà la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti della strada, limitando al contempo i disagi alla circolazione.

La Provincia di Lecco e l’impresa appaltatrice sono responsabili del posizionamento della segnaletica e della diffusione dell’ordinanza agli organi di stampa e di vigilanza. Il rispetto del senso unico alternato sarà garantito dai funzionari e agenti preposti alla vigilanza stradale.