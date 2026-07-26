Sp639: manutenzione straordinaria a Suello, prorogata la chiusura al transito

Prorogata la chiusura al transito direzione Como-Lecco fino alle 14 di venerdì 31 luglio
Lavori in corso del ponte sopra il torrente Varea a Suello
SUELLO – La Provincia di Lecco ha disposto la proroga della chiusura totale al transito della Sp 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” in corrispondenza del ponte a scavalco del torrente Varea a Suello, fino alle 14.00 di venerdì 31 luglio, salvo ultimazione anticipata delle lavorazioni, per opere di manutenzione straordinaria.
Si proroga così l’ordinanza numero 66/2026 per il proseguimento dei lavori sulla “SP639 – manutenzione straordinaria ponti” che la ditta GF Strade sta effettuando e la conseguente chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza dei lavori.
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