Spazio Aperto: una settimana di incontri tra musica e creatività

Spazio Aperto presenta il calendario degli eventi della prossima settimana

Torna Spazio Donna con la teatroterapia

OSNAGO – Una settimana ricca di appuntamenti attende il pubblico di Spazio Aperto, con proposte che spaziano dall’infanzia alla creatività, dalla musica alla riflessione sociale.

Per Spazio Famiglie 0-3 torna la rubrica “Un tè con…”: lunedì 12 gennaio, dalle 10 alle 12, il dottor Virgilio Meschi parlerà di alimentazione nel bambino. Giovedì 15 gennaio, come di consueto, sarà invece attivo lo spazio libero.

Martedì 13 gennaio alle 20.45 è in programma “Viaggio nel mondo dell’uncinetto”, serata introduttiva condotta da Magdalena Michaela Becchetti. L’ingresso è gratuito e verrà fornito il materiale necessario per sperimentare, con l’intento di avviare successivamente un corso strutturato.

Mercoledì 14 gennaio alle 20.45 torna Spazio Donna con una serata di presentazione dedicata alla teatroterapia. Silvia Melis presenterà il laboratorio breve “Al di là della maschera”, primo di cinque incontri pensati per favorire autenticità, conoscenza e accettazione di sé. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a ricordatiditedonna@gmail.com.

Sabato 17 gennaio alle 20.45 spazio alla musica con il concerto del Notturnia Jazz 3et, che proporrà un’esperienza sonora non convenzionale, tra improvvisazione e uso creativo degli strumenti.

Domenica 18 gennaio alle 18 si terrà infine l’incontro “La violenza dell’occupazione israeliana”, con la testimonianza dalla Cisgiordania occupata di Thawria, attivista e presenza protettiva sul territorio.