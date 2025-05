Sport, musica e buona cucina: al Pascolo arriva la Lucciolata 2025

La Lucciolata, giunta alla 44esima edizione, è in programma dal 22 maggio all’8 giugno

Tutta la comunità del Pascolo coinvolta nella tradizionale manifestazione

CALOLZIOCORTE – Dal 22 maggio all’8 giugno, la Parrocchia S. Famiglia e l’Oratorio del Pascolo di Calolziocorte organizzano la 44esima edizione della “Lucciolata”, con un ricco programma di musica dal vivo, con artisti quali Le Giannissime, Cani Sciolti, Pauzero Band e molti altri ma non mancheranno spettacoli di danza e spazi dedicati ai più piccoli con attività di baby dance, spazi giochi e laboratori e, per la gioia di tutti, cucina e pizzeria sempre attive.

“Anche quest’anno,” racconta il parroco don Andrea Pirletti, “l’organizzazione della Lucciolata ha visto attivarsi tutta la comunità di Pascolo: come promotori, infatti,

abbiamo sempre creduto nel potenziale di un territorio unito e solidale, dove ciascuno può contribuire con il proprio impegno a costruire un futuro più prospero e inclusivo, dove

sia possibile una crescita condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini”.

Alle ore 21 di sabato 24 maggio 2025 sarà la volta della tradizionale gara di corsa non

competitiva: con partenza dall’Oratorio San Giovanni Paolo II, appassionati e sportivi di tutte le età percorreranno un itinerario lungo 5 chilometri che si snoda per le vie del quartiere.

Al primo classificato nella categoria “uomo”, verrà assegnato il Trofeo Giuseppe Tentori, alla

prima classificata nella categoria “donna” il Trofeo Luciana e Paola Secomandi mentre, al

primo gruppo, il Trofeo Supermercati Conad Rotasperti.

A tutti i partecipanti verrà distribuito un gadget a tema realizzato dalle persone che

frequentano il Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia di Calolziocorte della

Cooperativa sociale La Vecchia Quercia.

Luogo di sperimentazione espressiva, nel laboratorio attivo presso il servizio vengono infatti

realizzate opere artistiche e manufatti artigianali mediante i quali le persone che frequentano lo SFA danno forma e colore alla propria, peculiare e unica, visione della realtà: per questa specifica occasione, protagoniste assolute della scena saranno le lucciole.

“L’importanza di questa collaborazione tra la comunità del Pascolo e la Cooperativa sociale

La Vecchia Quercia”, racconta Don Andrea “è fondamentale per rafforzare il nostro senso di

comunità e sensibilizzare al sostegno delle realtà sociali del territorio: una sinergia che

rappresenta un passo significativo verso uno sviluppo sostenibile e condiviso, che coinvolge

non solo le istituzioni religiose e civili, ma ogni cittadino in sé stesso”.

Don Andrea ha inoltre sottolineato come, nel contesto attuale, sia essenziale promuovere

progetti che favoriscano l’inclusione sociale, l’occupazione e la valorizzazione delle risorse

presenti sul territorio: non soltanto, dunque, un gesto simbolico, ma un impegno concreto

volto a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare delle fasce più deboli.

E’ possibile iscriversi all’evento a partire dalle ore 19:30 della sera stessa della gara, al costo di 6euro a biglietto.

In caso di maltempo, la corsa verrà posticipata a sabato 31 maggio.

Per informazioni, è possibile contattare il numero di telefono 335.5998059.