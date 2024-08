SS36: al via i lavori per il raddoppio dello svincolo di Piona

Un intervento da oltre 8 milioni di euro

COLICO – Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione del raddoppio dello svincolo di Piona lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga“, a Colico, opera inclusa nel piano per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Un’opera (fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Colico che già nel 2016 finanziò lo studio di fattibilità) che arriva a realizzazione in un quadro economico complessivo di 8,2 milioni di euro con la collaborazione tra Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, provincia di Lecco e Comune di Colico.

“L’intervento, oltre ad essere un tassello fondamentale per la gestione del traffico della Strada Statale 36, specie in caso di interruzioni temporanee, è strategico per Colico e per la regolamentazione futura del traffico urbano” hanno detto dal comune.

Anas prevede di completare i lavori entro la fine del 2025, in tempo utile per le Olimpiadi Invernali.