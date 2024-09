SS36. Galleria Luzzeno: al via la seconda fase dei lavori di ripristino, ecco le chiusure

Chiusura della galleria in orario notturno

Corsia aperta in direzione Milano dalle 5 alle 21 da lunedì a venerdì

MANDELLO DEL LARIO – A seguito del distacco delle canaline in lamiera grecata per la captazione delle acque avvenuta nella mattinata del 13 settembre, Anas dà il via alla seconda fase dei lavori di ripristino della volta della galleria situata lungo la Strada Statale 36, direzione Sud, nel comune di Mandello.

Per poter eseguire i lavori in sicurezza e mitigare i disagi alla circolazione, verrà chiusa la corsia di sorpasso (dal km 64,900 al km 61,400, direzione Milano) dalle ore 5 alle ore 21 dal lunedì al venerdì. Durante le ore notturne, dalle 21 alle 5, la strada verrà chiusa al traffico dal km 75,200 al km 58,000 in direzione Milano. Il traffico verrà deviato, lungo la viabilità provinciale, dallo svincolo di Bellano, con rientro in statale allo svincolo di Abbadia Lariana. Nella notte di sabato 21 e domenica 22 la statale verrà chiusa dalle ore 22.