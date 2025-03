Striscia la Notizia a Garlate per raccontare la fattoria di Marida e Giampaolo

Davide Rampello nel nostro territorio con la rubrica “Paesi, paesaggi…”

Marida e Giampaolo, dell’agriturismo Il Ronco, hanno ridato vita a un’abitazione contadina del 700

GARLATE – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello fa tappa a Garlate per raccontare la storia di Marida e Giampaolo dell’agriturismo Il Ronco che hanno ridato vita a un’abitazione contadina del ‘700 e hanno creato una fattoria, recuperando le architetture originali della struttura dalle cantine al tetto. Poi sono stati ripresi i terrazzamenti e rimessi a dimora gli olivi. Tante varietà coltivate che danno corpo a un olio aromatico ricco di polifenoli: pendolino, leccino, frantoio e la genovese, un’antica cultivar della zona ormai scomparsa.

Marida e Giampaolo sono custodi della pecora brianzola. Ha una folta lana e può pesare fino a 100 chili. Una pecora preziosa ideale per la pulizia dei campi e per l’economia agricola. Nel pollaio allevano razze avicole rare, tra le quali la moroseta, la brahma, l’australorp e tante altre. La cesta delle uova è come una tavolozza di colori. Inoltre, nella tenuta sono presenti sessanta alveari.

