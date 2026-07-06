Suello, chiusa per tre settimane la carreggiata della SP639 in direzione Lecco

Il provvedimento riguarda il tratto in corrispondenza della rotatoria sul torrente Varea
Da lunedì 6 a venerdì 24 luglio, dalle 10 del primo giorno fino alle 17 dell’ultimo
SUELLO – Nuove modifiche alla viabilità sulla SP639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate”. Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Lecco nel tratto in corrispondenza della rotatoria sul torrente Varea, nel territorio comunale di Suello.
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 10 di lunedì 6 luglio fino alle ore 17 di venerdì 24 luglio, salvo conclusione anticipata delle lavorazioni.
La chiusura riguarda il tratto della SP639 al chilometro 13+890, in corrispondenza della rotatoria sul torrente Varea, e interesserà esclusivamente la direzione Como-Lecco.
L’intervento si rende necessario per consentire l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria previste lungo l’infrastruttura.
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