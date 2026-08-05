Suello, Sp 639 chiusa all’altezza della rotatoria sul torrente Varea

Il provvedimento è in vigore dalle 17.30 di oggi, mercoledì 5 agosto fino al 27 agosto
I lavori riguardano un tombotto situato sotto la rotatoria sul torrente Varea
SUELLO – Chiusura al transito della Sp 639 all’altezza della rotatoria sul torrente Varea dalle 17.30 di oggi, mercoledì 5 agosto fino a giovedì 27 agosto.
La Provincia di Lecco ha emanato una ordinanza per permettere l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in sicurezza.
Il provvedimento si è reso necessario per eseguire dei lavori interessanti un tombotto situato sotto la rotatoria.
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