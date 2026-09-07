Sull’ex SS36 tra Malgrate e Civate la vegetazione invade la carreggiata. Rischio per gli automobilisti

Lungo il tratto che dalla rotonda di Malgrate porta verso Civate, arbusti e piante hanno ormai superato il guardrail in diversi punti

Una situazione potenzialmente pericolosa che riduce lo spazio utile agli utenti della strada

MALGRATE/CIVATE – Quello che dovrebbe essere uno spartitraffico in alcuni punti è diventato una fascia di vegetazione così fitta da spingersi fin dentro la sede stradale. È la situazione lungo l’ex Statale 36 tra Malgrate e Civate, dove rami e arbusti arrivano ormai a lambire le corsie percorse ogni giorno da auto e mezzi pesanti.

Le immagini scattate lungo il percorso mostrano arbusti ormai molto sviluppati, rami e chiome che superano le barriere metalliche e arrivano a lambire la corsia di marcia, nei tratti dove le due carreggiate sono separate dal guardrail centrale. Una situazione che non riguarda quindi soltanto il decoro, ma anche la sicurezza della circolazione.

In diversi punti la vegetazione ha ormai raggiunto dimensioni importanti. Le piante cresciute nello spartitraffico e ai lati della carreggiata hanno superato il livello delle protezioni e si protendono verso la strada, restringendo visivamente e, in alcuni casi, anche materialmente lo spazio a disposizione dei veicoli. Il problema diventa particolarmente evidente nei tratti più stretti e in curva, dove rami e fogliame si avvicinano alla traiettoria delle auto e dei mezzi pesanti.

La presenza di vegetazione così fitta può creare criticità sul fronte della visibilità, sia rispetto alla segnaletica sia nei punti di immissione e nelle curve. Le fotografie mostrano come, in alcuni tratti, il verde sia diventato talmente fitto da coprire completamente lo spazio tra il guardrail e il bordo strada. A preoccupare non è soltanto il rischio che qualche ramo possa sporgere ulteriormente verso la corsia, ma anche la possibilità che, con il maltempo o il vento, parti della vegetazione possano piegarsi o cadere sulla carreggiata.

Il tratto dell’ex Statale 36 tra Malgrate e Civate è percorso ogni giorno da un traffico significativo tra automobilisti, mezzi commerciali e veicoli pesanti. Proprio per questo la situazione evidenziata lungo le carreggiate meriterebbe un intervento di sfalcio e contenimento della vegetazione, soprattutto nei punti dove arbusti e rami hanno già superato le barriere e si avvicinano al transito dei veicoli.

Non si tratta soltanto di ripristinare l’ordine ai margini della strada, ma di evitare che quella che oggi appare come una crescita incontrollata possa trasformarsi in una vera criticità per la sicurezza.