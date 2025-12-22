SuperEnalotto: a Robbiate centrato un “5” da oltre 45mila euro

La vincita presso la Tabaccheria Di Paolo in via Indipendenza
ROBBIATE – La Lombardia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 19 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Robbiate un “5” da 45.225,86 euro presso la Tabaccheria Di Paolo in via Indipendenza, 44.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 22 dicembre, sale a 95,5 milioni di euro.