Sviluppo Sostenibile: a Milano il Forum di Regione Lombardia, “locomotiva” green d’Italia

MILANO – Si tiene dal 19 al 22 ottobre a Milano il terzo Forum Regionale dello Sviluppo Sostenibile, appuntamento con cui Regione Lombardia chiama ogni anno intorno a uno stesso tavolo di discussione e confronto i diversi soggetti che possono mettere in campo attività e impegni per concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Coniugare lo sviluppo con il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita è la sfida principale individuata per lasciare alle generazioni future risorse sufficienti a garantire le medesime possibilità delle generazioni precedenti.

“In un momento in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche italiane ed europee – spiega il presidente Attilio Fontana – Regione Lombardia vuole essere protagonista con iniziative concrete e di ampio respiro che coinvolgono tutti i vari livelli interessati. E con questo appuntamento pensiamo di dare un contributo fattivo”.

“Lo sviluppo sostenibile – afferma l’assessore all’Ambiente e clima Raffaele Cattaneo – è la strada imboccata con decisione da Regione Lombardia per il futuro. Questa terza edizione del Forum rappresenta un momento in cui Regione Lombardia vuole raccogliere la voce dei territori, delle imprese, della società civile e le esperienze dall’estero sulla sostenibilità. Abbiamo voluto questo terzo appuntamento proprio per illustrare gli sforzi compiuti durante questa legislatura e i risultati ottenuti nel coinvolgimento delle realtà che contribuiscono a realizzare gli obiettivi di Agenda 2030 sul territorio e di trarre ispirazione per l’attività e la visione dei prossimi anni”.

La sostenibilità verrà affrontata mettendo a confronto tutti gli attori del territorio – imprese, enti locali, associazioni del Terzo Settore, università, centri di ricerca –.

“Si discuterà di sostenibilità nelle filiere produttive e del ruolo dei territori – prosegue Cattaneo – a partire dai progetti che incarnano i principi della sostenibilità in Lombardia. Avranno un ruolo da protagonista anche il terzo settore e guarderemo con attenzione alle esperienze che provengono dall’estero. E un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, protagonisti della giornata dedicata all’educazione ambientale”.

Il Forum propone un programma articolato in 6 sessioni tematiche con 120 relatori e saranno presenti tutti i componenti della Giunta Regionale.

I lavori cominceranno nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, mettendo al centro le nuove generazioni e interrogandosi sulle opportunità offerte da una formazione sostenibile per l’empowerment dei giovani.

Gli approfondimenti proseguiranno poi sulla sostenibilità delle filiere produttive, il ruolo dei territori con i progetti che incarnano i principi della sostenibilità in Lombardia, il Terzo Settore e l’erogazione dei servizi che determinano la qualità della vita dei cittadini. Poi il Forum aprirà lo sguardo alle esperienze dall’estero e, con la partecipazione delle istituzioni, ci sarà spazio per riflessione e spunti utili per impostare le politiche future. Sabato mattina il Forum si avvierà alla conclusione con la sessione dal titolo “Nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuovi paradigmi economici”.

Da quest’anno anche l’evento in se stesso è eco-sostenibile, grazie alla compensazione del 110% delle emissioni di CO2 che verranno prodotte, attraverso la protezione di foreste esistenti e la crescita di nuovi alberi. Alberi che potranno essere “adottati” direttamente dal pubblico.

Il programma della terza edizione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è consultabile sul sito di Regione Lombardia.