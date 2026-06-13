Taceno. Alberto Nogara eletto all’unanimità nel Consiglio Direttivo del Consorzio B.I.M.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dell’11 giugno con il sostegno unanime degli amministratori presenti
Il sindaco di Parlasco Dino Pomi, promotore dell’appello, esprime soddisfazione per il risultato
TACENO – Alberto Nogara entra nel Consiglio Direttivo del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano come rappresentante della Zona 4. L’elezione si è conclusa con il voto unanime espresso nel corso dell’assemblea dell’ente che si è svolta l’11 giugno.
Sindaco di Taceno, Nogara ha raccolto il sostegno unanime degli amministratori presenti, un risultato che, secondo quanto evidenziato dal sindaco di Parlasco Dino Pomi, promotore dell’appello a sostegno della candidatura, testimonia la fiducia riposta nella sua figura e la volontà di collaborazione espressa dai rappresentanti del territorio.
Pomi sottolinea inoltre come l’esperienza maturata negli anni, insieme alla disponibilità dimostrata al servizio delle comunità locali, rappresentino un patrimonio che il sindaco di Taceno potrà mettere a disposizione del Consiglio Direttivo del BIM nell’interesse dell’intero territorio.
“Ad Alberto Nogara rivolgo, unitamente agli amministratori che lo hanno sostenuto, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certi che saprà svolgerlo con competenza, equilibrio e spirito di servizio”, conclude Dino Pomi.
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