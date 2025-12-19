Tavolo di sviluppo territoriale: oltre 2,5 milioni per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Presentato il masterplan 2026-2027 e condivise le priorità sulle politiche attive del lavoro

Hofmann e Pasquini: “Un incontro fondamentale per condividere le linee d’azione e rafforzare la collaborazione sul territorio.”

LECCO – Il Tavolo di sviluppo territoriale della provincia di Lecco, impegnato su diversi temi legati al mercato del lavoro locale e alle politiche attive del lavoro, si è riunito venerdì 12 dicembre.

Il tavolo è stato presieduto dal Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini e coordinato dalla Dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano. Erano presenti anche i rappresentanti del Comune di Lecco, dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Lecco e delle parti sociali lecchesi (associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali).

É stata l’occasione per presentare il masterplan Piano provinciale disabili per le annualità 2026-2027, che prevede un consistente finanziamento di 2.514.788,60 euro (con un aumento di 100 mila euro) a valere sul fondo istituito con legge regionale 13/2003, per l’attuazione di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il budget assegnato sarà utilizzato per dare continuità alle azioni di sistema, agli incentivi alle imprese per le assunzioni e il mantenimento sul posto di lavoro dei lavoratori con disabilità, come da linee di indirizzo di Regione Lombardia.

Nella programmazione per il 2026 è prevista inoltre la sperimentazione di nuove progettualità di integrazione tra percorsi di cura, inclusione e inserimento lavorativo di persone con disabilità, quali l’azione sperimentale Job for mind per promuovere l’inserimento lavorativo di persone con grave disabilità di tipo psichico e l’azione Supporto all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro per facilitare il rapporto della persona con disabilità con l’ambiente di lavoro dando supporto al contesto aziendale.

Per il progetto Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, di cui la Provincia è capofila di un partenariato composto da 15 attori pubblici e privati, sono stati illustrati i principali interventi realizzati nel corso del 2025, compresi i due seminari sul welfare aziendale e sul work-life balance che si sono tenuti a ottobre.

Inoltre, è stato fatto il punto sulla costituzione del catalogo provinciale di enti accreditati al lavoro e/o alla formazione per la gestione delle crisi aziendali, composto da enti disponibili a erogare servizi gratuiti ai lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria. È stato anche presentato il programma di iniziative di incontro domanda offerta che verranno realizzate nel 2026 e un aggiornamento in tema di politiche attive.

“Anche il 2025 è stato caratterizzato da un proficuo lavoro di rete con gli attori del territorio in materia di mercato di lavoro, a beneficio delle imprese e dei lavoratori – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – L’incontro con le parti sociali è stato utile e fondamentale per condividere le principali linee d’azione per l’anno prossimo, rafforzando la collaborazione sulle progettualità da realizzare”.