“The Factory”: un autunno di comunità nei Rioni di Lecco

Un ricco calendario di eventi per promuovere socialità, inclusione e cura degli spazi comuni

I Rioni coinvolti sono Belledo, Germanedo e Caleotto

LECCO – Prosegue il percorso di “The Factory”, il progetto di welfare comunitario che promuove la partecipazione attiva, la socialità e il benessere nei Rioni di Belledo, Germanedo e Caleotto. Da ottobre a dicembre, una fitta rete di enti, associazioni e cittadini darà vita ad un ricco programma di eventi dedicati in particolare alle persone sole e anziane, ma aperti a tutta la cittadinanza.

Il calendario, intitolato “Tra le vie dei rioni. Occasioni per ritrovarsi, incontrarsi, partecipare e vivere insieme la comunità”, propone attività di cura degli spazi pubblici, incontri formativi sulla salute, laboratori creativi e pranzi conviviali a prezzi sostenibili. Quattro modalità diverse per costruire legami, valorizzare il territorio e rendere vivi i quartieri di Lecco.

“La comunità prende forma quando le persone scelgono di mettersi in gioco insieme, condividendo idee, tempo, energie ed anche fatiche – commenta Emanuele Manzoni, Assessore al Welfare del Comune di Lecco – É in questo modo di fare comunità che i Rioni rimangono luoghi vivi, capaci di generare occasioni di incontro e attenzione reciproca. “The Factory” racconta proprio questo: la bellezza di un territorio che si prende cura con le relazioni, la creatività e la partecipazione di chi lo abita. Una comunità che si costruisce insieme è una comunità che può guardare alle sfide del futuro con fiducia”.

Si parte con le pulizie comunitarie, previste il 30 ottobre, il 13 novembre e l’11 dicembre alle ore 10.00, con ritrovi in diverse aree dei rioni della città, seguiti da momenti conviviali e pranzi comunitari. Per informazioni è possibile contattare Tatiana al numero 348 5448443 o Giorgio al 366 2372270.

Il 31 ottobre e il 26 novembre, al TANÀ Cafè in via Eremo 2, si terranno merende e incontri informativi sulla salute, a cura del Dott. Filetti e degli operatori de La Casa di Stefano. Per partecipare o avere ulteriori informazioni, è disponibile il contatto di Francesco al 342 3007601.

Per chi ama le attività creative, il laboratorio espressivo di ceramica si svolgerà il 3 e il 10 novembre alle ore 14.00 presso Artimedia Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata e gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. I partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di fiori in ceramica; per informazioni è possibile contattare Anna al 344 1875793.

Proseguono inoltre i pranzi calmierati dedicati agli over 65, tutti i lunedì di novembre e i lunedì 1, 15 e 22 dicembre, presso TANÀ Cafè e Reetrovo Bistrò. Per informazioni e iscrizioni è disponibile Francesco al numero 342 3007601.

Il 3 dicembre alle ore 12.30 all’Oratorio di Germanedo in via Asilo Monumento 13 si terrà il tradizionale pranzo di Natale per gli over 65, un momento speciale di festa, condivisione e divertimento. Per informazioni è possibile contattare Antonella al 348 6502525.

Infine, il 13 dicembre alle ore 14.00 il CFP Consolida di via A. Grandi 28/A ospiterà “Segui la Stella”, il tradizionale evento natalizio aperto al territorio. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo segreteria@cfpplecco.it o chiamare il numero 0341 362051.

“Vogliamo rendere i Rioni luoghi vivi e accoglienti, dove nessuno si senta solo e dove la comunità si prende cura di sé e dei propri spazi”, sottolinea Andrea Sangalli, Direttore del CFP Consolida, capofila del progetto.

“The Factory” è sostenuto dal Comune di Lecco, dall’Ambito Distrettuale di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e da Impresa Sociale Girasole.

Le attività sono realizzate in collaborazione con: Artimedia, La Casa di Stefano, Circolo ARCI Promessi Sposi, Gruppo Amici di Germanedo, Servizio CESEA, Servizi integrati di comunità del Comune di Lecco, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata e con la partecipazione attiva della cittadinanza.