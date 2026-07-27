Torna a Lecco ItLUG, il tradizionale appuntamento per gli amanti dei mattoncini LEGO

Oltre 200 espositori e 4.000 metri quadrati di creatività

L’evento si svolgerà sabato 1 e domenica 2 agosto al Politecnico di Lecco

LECCO – Due giorni dedicati alla creatività, al gioco e alla passione per i mattoncini LEGO®. Sabato 1 e domenica 2 agosto torna ItLUG Lecco 2026, l’atteso appuntamento organizzato da ItLUG – Italian LEGO® Users Group, con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e di UniverLecco.

La manifestazione si svolgerà negli spazi del Politecnico di Milano, in via Gaetano Previati 1/C (con ingresso pedonale anche da via Ghislanzoni), dove saranno allestiti oltre 4.000 metri quadrati di esposizione. Ben 208 espositori, provenienti da tutta Italia, presenteranno centinaia di opere originali e riproduzioni realizzate interamente con i celebri mattoncini: città, castelli, treni, mezzi tecnici, robot, paesaggi invernali, mosaici e molte altre creazioni.

L’esposizione sarà aperta sabato 1 agosto dalle 11 alle 19 e domenica 2 agosto dalle 10 alle 18, con ingresso libero.

Accanto alla mostra sarà proposto un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere visitatori di ogni età. I più giovani potranno partecipare al concorso “CreActive”, riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni, il cui regolamento e le modalità di iscrizione sono disponibili online. Non mancheranno il punto giochi Pick’N’Build e l’area Duplo®, dedicata ai più piccoli.

Spazio anche al laboratorio LEGO® SERIOUS PLAY®, un’attività rivolta a genitori e figli che punta a sviluppare creatività e collaborazione attraverso il gioco. I posti per la giornata di sabato sono già esauriti, mentre è ancora possibile iscriversi agli incontri di domenica.

La domenica saranno inoltre protagonisti i tornei di robotica Sumo e Seguilinea, il cui programma completo è consultabile online. Durante la manifestazione sarà possibile assistere anche alla spettacolare Great Ball Contraption (GBC), al diorama comunitario cittadino e partecipare alle numerose attività interattive organizzate direttamente dagli espositori presso i propri stand.

Tra gli appuntamenti in calendario figura anche la presentazione “La prospettiva”, realizzata dagli studenti dell’IIS Vanoni di Vimercate, in programma sabato 1 agosto dalle 16 alle 17. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://lecco.itlug.org/iis-vanoni-presentazione-la-prospettiva/.

Tutte le informazioni sull’evento sono raccolte sul sito ufficiale, mentre aggiornamenti e curiosità saranno pubblicati anche sulle pagine Facebook e Instagram. Per conoscere le attività dell’associazione è possibile visitare anche il sito di ItLUG.