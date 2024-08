Torna a navigare il traghetto leonardesco grazie al sindaco barcaiolo

Questa mattina a Imbersago la riattivazione del servizio dopo 18 mesi di stop forzato

Il sindaco Fabio Vergani: “Siamo davvero soddisfatti, la gente ha risposto all’appello. L’interesse è altissimo, speriamo non svanisca”

IMBERSAGO – Giornata storica per il comune di Imbersago che questa mattina, domenica, ha visto la riattivazione del traghetto leonardesco tornato a navigare sul fiume Adda. Un servizio fermo da un anno e mezzo a causa prima della siccità e successivamente per la difficoltà nel trovare qualcuno che prendesse in gestione il traghetto.

La soluzione “tranchant” è arrivata dal sindaco Fabio Vergani che, per non lasciare fermo il simbolo del suo paese, ha conseguito la patente nautica mettendosi a disposizione come guidatore del traghetto. Questa mattina, l’inaugurazione alla presenza di numerose persone.

“Siamo davvero soddisfatti, la gente ha risposto all’appello – afferma il primo cittadino – Ci siamo impegnati Comune e Pro Loco per rimettere in fuzione il natante fermo da 18 mesi. Non avendo trovato nessun soggetto disponibile alla gestione, ho chiesto agli amici della Pro Loco se volevano percorrere con me questa avventura, ed i risultati sono quelli che vediamo oggi. L’interesse è altissimo, quindi speriamo non svanisca”.

Il traghetto di Leonardo è una tipologia di traghetto manuale caratterizzata dall’uso di un cavo d’acciaio teso tra le due sponde di un fiume. Questo cavo sostiene il traghetto, che sfrutta la corrente del fiume per spostarsi, eliminando la necessità di un motore. Quando i due scafi del traghetto si trovano in posizione inclinata, la forza della corrente consente di attraversare il fiume. Sebbene il nome faccia pensare a Leonardo da Vinci come inventore, non ci sono certezze riguardo al suo ruolo preciso; tuttavia, è noto che Leonardo studiò il progetto durante il suo soggiorno a Vaprio d’Adda tra il 1506 e il 1507. Il disegno del traghetto, datato 1513, è conservato nel Codice Windsor, custodito presso il castello di Windsor in Inghilterra.

Il traghetto di Leonardo attualmente attraversa il fiume Adda, collegando Imbersago, in provincia di Lecco, con Villa d’Adda, in provincia di Bergamo. Questa struttura fa parte dell’Ecomuseo “Adda di Leonardo”, che celebra il legame tra il genio rinascimentale e il territorio.

Il traghetto sarà in fuzione anche domenica 18 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

TARIFFE