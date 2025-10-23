Torna il Valmadrera Vintage Market con stile e pezzi unici

Mercato dedicato al vintage, al collezionismo e all’artigianato con espositori e area ristoro

Domenica 26 ottobre dalle 7.45 alle 16.00

VALMADRERA – Il Valmadrera Vintage Market tornerà ad animare il piazzale del mercato di via Molini, domenica 26 ottobre dalle 7.45 alle 16.00, con una nuova edizione all’insegna dello stile, della creatività e dei pezzi unici.

Gli espositori selezionati proporranno articoli dedicati a vintage, collezionismo e artigianato: vinili, arredi retrò, oggetti curiosi e creazioni originali, per un’esperienza unica dedicata agli appassionati e ai visitatori desiderosi di scoprire atmosfere d’altri tempi.

L’evento, organizzato dai volontari di UGT aps, richiama ogni mese centinaia di visitatori da tutta la provincia e si conferma un punto di riferimento per chi ama il fascino del passato e il piacere di trascorrere momenti di convivialità all’aria aperta. A rendere ancora più piacevole la giornata sarà la comoda area ristoro, attiva per tutta la durata del mercato. L’ingresso è gratuito.

Il Valmadrera Vintage Market unisce passione, socialità e buon gusto, valorizzando il territorio con un’iniziativa riconoscibile e sempre attesa. Prossimo appuntamento in calendario: domenica 23 novembre 2025.

Per informazioni e aggiornamenti: www.valmadreravintagemarket.it

Social: Instagram @valmadreravintage, Facebook Valmadrera Vintage Market, Telegram @valmadreravintage.