Torna l’appuntamento con il campo di lavoro Monti di Brianza: ecco le date

Sono in programma tre sessioni da due giorni l’una: l’iscrizione di volta in volta

Il campo di lavoro Monti di Brianza riguarda la manutenzione dei sentieri, delle attrezzature a servizio dei visitatori, dei prati magri e degli antichi lavatoi del Parco del Curone

MONTEVECCHIA – Torna anche quest’anno, seppur con qualche limitazione dettata dall’emergenza Covid 19, l’appuntamento con il campo di lavoro Monti di Brianza. L’iniziativa, promossa da associazione Monte di Brianza, Cai Calco, gruppo antincendio boschivo con il parco regionale di Montevecchia e il Plis Monte di Brianza, si svolgerà in tre sessioni della durata ciascuna di due giorni. I volontari saranno chiamati a effettuare interventi di manutenzione dei sentieri, delle attrezzature a servizio dei visitatori, dei prati magri e degli antichi lavatoi del Parco del Curone.

Si comincia sabato 5 e domenica 6 settembre e si proseguirà per i due fine settimana successivi con ritrovi che verranno comunicati di settimana in settimana. L’orario di “servizio” sarà dalle 8 alle 12.30: bisognerà vestirsi in maniera comoda e indossare scarponcini leggeri. Guanti e attrezzature verranno invece fornite in loco. Garantita, come negli scorsi anni, la partecipazione dei minorenni oltre i 12 anni, ma, a causa del covid 19, i minorenni dovranno essere accompagnati da un familiare (non per forza un genitore) che dovrà fermarsi tutta la mattinata e che si assumerà, anche con una dichiarazione scritta, la vigilanza sul minore o sui minori che accompagna.

L’emergenza sanitaria ha comportato anche una modifica per ciò che riguarda il tradizionale momento del pranzo comunitario a Ca’ Soldato. “Purtroppo, sia per la normativa Covid 19 che per lavori di ristrutturazione che verranno realizzati a Ca’ Soldato nel medesimo periodo, non riusciremo a chiudere le mattinate lavorative con il pranzo comunitario a Ca’ Soldato, come da tradizione – spiegano gli organizzatori – . Offriremo comunque un aperitivo, che non sarà comunitario ma suddiviso per cantieri, cercando di organizzare almeno alla fine del Campo un pranzo comunitario per tutti i partecipanti in giorno e sede da definire (ed in regola con le normative “Anti Covid”)”.

Tutti i partecipanti dovranno portare con sé la mascherina e indossarla in tutti i momenti in cui nei cantieri non si potrà rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Per iscriversi alla prima sessione bisogna mandare una mail a gev@parcocurone.it entro martedì 1° settembre.