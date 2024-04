Torna lo spettacolo de ‘I Legnanesi’, il ricavato all’Hospice Il Nespolo di Airuno

Appuntamento il 30 maggio al Cenacolo Francescano

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino

LECCO – Per il settimo anno Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino promuove uno spettacolo con “I Legnanesi”, il cui ricavato verrà devoluto all’Associazione Fabio Sassi che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno. L’appuntamento 2024, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Calolzio, è fissato per giovedì 30 maggio presso il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini 3 a Lecco alle ore 21. La prevendita è aperta sia a Calolzio (tel. 3332802742) sia a Galbiate (tel. 3483210859).

“Siamo contenti di riproporre anche quest’anno questa iniziativa benefica in favore dell’Associazione Fabio Sassi che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno – spiega la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – Siamo sicuri che anche questa volta la risposta sarà entusiasta: oltre a riempire il Cenacolo Francescano per assistere allo spettacolo sempre divertentissimo de “I Legnanesi”, si potrà dare una mano concreta a una struttura così importante per la nostra comunità”.

Nel luglio scorso, nelle mani del presidente dell’Associazione Fabio Sassi, Daniele Lorenzet, era stato consegnato un assegno di 5000 euro frutto di quanto raccolto da parte di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino in occasione dello spettacolo de “I Legnanesi”, andato in scena il 23 maggio 2023, e di quanto ricavato grazie a altre donazioni.