Torna Merate DiVino, degustazione enogastronomica con anche lo shopping serale

Appuntamento sabato 8 luglio in piazza Prinetti: l’iniziativa è promossa dalla Pro Loco insieme al consorzio Terre Lariane

In occasione di Merate DiVino i negozi del centro terranno aperto per lo shopping serale di inizio saldi

MERATE – Torna dopo il grande successo dello scorso anno “Merate DiVino”, degustazione enogastronomica promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il “Consorzio Vini IGT Terre Lariane”.

La manifestazione si terrà sabato 8 Luglio dalle 17 a mezzanotte, in Piazza Prinetti a Merate (in caso di maltempo verrà rinviata a sabato 22 luglio).

Sei cantine aderenti al “Consorzio Vini IGT Terre Lariane” (per un totale di 16 etichette) e diverse aziende agricole del territorio faranno gustare attraverso i loro prodotti tipici, presso gli stand, i sapori del nostro territorio. In aggiunta, per gli amanti del gin, sarà a disposizione anche Imbergin, il gin nato proprio ad Imbersago.

Sono previsti 2 percorsi enogastronomici: il primo, costituito da 3 calci (2 base e uno premium) e da tre assaggi gastronomici, per 14 euro; il secondo, formato da 6 calici (4 base e 2 premium) e 6 assaggi gastronomici a 25 euro (in prevendita a 22 euro). Ogni calice premium potrà essere sostituito da una degustazione di gin.

Gli stand saranno dislocati in piazza, dove si potrà ritirare anche il kit di benvenuto e iniziare così il tour di degustazione delle etichette e di assaggi dei prodotti delle aziende agricole, il tutto accompagnato da musica jazz live e dalle 21 da dj set, per un aperitivo/cena in compagnia all’ombra della torre.

E’ possibile prenotare un kit sul sito “Eventbrite” al link: Merate DiVino 2023. In caso di posti rimanenti vi sarà la possibilità di acquistare i tagliandi anche il giorno dell’evento direttamente in Piazza Prinetti.

In occasione della manifestazione resteranno aperti anche i negozi del centro per lo shopping serale dalle 2030 alle 22.30. L’iniziativa è promossa in occasione dell’inizio dei saldi estivi.

Tornando a Merate DiVino ecco le cantine aderenti: